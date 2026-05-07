Una veintena de joyas de la actriz y modelo Claudia Cardinale saldrán a subasta en París

París, 7 may (EFE).- Una veintena de joyas de la actriz y modelo franco-italiana Claudia Cardinale (1938-2025), fallecida el pasado septiembre, saldrán a subasta el próximo 19 de junio en París, puestas a la venta por su hija Claudia Squitieri.

En declaraciones al diario francés Le Figaro, Squitieri afirmó que, "si bien vendió parte de su armario en 2019", Cardinale conservó sus joyas, que entonces consideraba "demasiado preciadas".

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"Ahora deseamos que estas piezas de gran valor patrimonial encuentren nuevos coleccionistas a los que les gusten tanto como a mi madre", afirmó, tras asegurar que los ejemplares que más portó en vida no serán vendidos.

La hija de la actriz afirmó que Cardinale consideraba a sus joyas "piedras muy preciosas que definieron su carrera como actriz y como mujer: un reconocimiento de su talento y de sus elecciones en el cine".

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Entre estas piezas de joyería destacan tres anillos de Bulgari particularmente próximos a Cardinale: uno de esmeralda, valorado entre 60.000 y 80.000 euros; un segundo de rubí, valorado entre 80.000 y 100.000 euros; y otro de zafiro, entre 50.000 y 80.000 euros.

Junto a estos anillos cabe destacar otro, también de Bulgari, conocido como 'Serpenti', un reloj-brazalete en forma de serpiente de color añil valorado entre 150.000 y 250.000 euros.

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Más allá de las sortijas, también se venderán artículos como un broche en forma de mariposa, forrado con esmalte, rubíes, zafiros y diamantes, de un precio estimado entre los 20.000 y los 30.000 euros.

"La mayoría de los Bulgari y Buccellati fueron probablemente regalados por Franco Cristaldi, que fue su productor y con quien entonces compartió su vida", explicó Squitieri.

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Una parte de los beneficios de la venta serán destinados a la Fundación Claudia Cardinale, creada en 2023 por Cardinale y su hija para "perpetuar la vida y los compromisos de la mujer y actriz" a través de la promoción artística.

Las joyas de Cardinale se expondrán al público en la casa de subastas Christie's de París durante los mismos días de su venta, entre el 19 y el 26 de junio.

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Cardinale es recordada como un icono del cine contemporáneo de Brigitte Bardot (1934-2025) y Sophia Loren (Roma, 1934), reconocida por su papel en películas como 'Cartouche' (1962), 'Le Guépard' (1963) o 'La Pantera Rosa' (1963), donde exhibía joyas exclusivas que quedaron eternamente ligadas a su figura.EFE