Iberia mantiene la suspensión de los vuelos a Doha (Qatar) hasta el viernes 6 de marzo

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) emitió un boletín en el que advierte que los sistemas de defensa aérea en Oriente Próximo poseen la capacidad de operar a cualquier altitud, y la presencia de misiles de crucero y balísticos implica que los riesgos se extienden a todo el espacio aéreo afectado. Según consignó la EASA, esta situación provoca vulnerabilidad ante “riesgos de propagación, identificaciones erróneas, cálculos erróneos y fallos en los procedimientos de interceptación”, factores que han llevado a considerar que existe un “alto riesgo” para las operaciones de la aviación civil en la región tras los últimos acontecimientos militares registrados.

De acuerdo con la información publicada por la EASA y recogida por medios internacionales, Iberia tomó la decisión de mantener suspendidas sus operaciones de vuelo hacia Doha, en Qatar, al menos hasta el viernes 6 de marzo, fecha inclusive. La aerolínea española extendió así la cancelación de estos trayectos, atendiendo a la última actualización de la recomendación emitida por la agencia reguladora europea después de revisar el entorno de seguridad aérea a partir del lunes, tras los recientes ataques en la zona.

Según detalló la EASA, la advertencia sobre el espacio aéreo cubre a los países de Bahrein, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Dicho anuncio responde al cierre y las restricciones en la utilización del espacio aéreo de Oriente Próximo, una medida motivada por el ataque militar reciente de Estados Unidos e Israel hacia territorio iraní. El conflicto internacional elevó la preocupación por posibles acciones de represalia que afectarían a activos estadounidenses e israelíes presentes en la región.

El Boletín de Información sobre Zonas de Conflicto (CZIB, por su sigla en inglés), emitido por la EASA el sábado 28 de febrero, identificó como “probable” la realización de operaciones de represalia derivadas de la intervención militar. Estas acciones podrían tener consecuencias para el espacio aéreo de Irán y de sus países vecinos, especialmente aquellos con bases militares estadounidenses o que puedan verse afectados de modo directo e indirecto por las hostilidades y maniobras militares que involucren, entre otras cosas, acciones de interceptación de aeronaves.

Tal como reportó la EASA, la decisión de Iberia se enmarca en la prolongación de la recomendación de evitar la zona, la cual, tras la última revisión de las condiciones de seguridad, continuará activa hasta el 6 de marzo. Según los análisis recogidos por la agencia, los riesgos para la aviación civil aumentaron debido a la presencia de sistemas antiaéreos avanzados en la región. Estos dispositivos, repartidos entre distintos países, generan un entorno de alta tensión, donde cualquier error de identificación o de cálculo puede comprometer la seguridad de los vuelos comerciales.

Medios internacionales recordaron que la medida impulsada por Iberia afecta a todos los vuelos programados hacia Doha durante los días señalados. La aerolínea sigue con atención las evaluaciones técnicas y los avisos regulatorios internacionales vinculados al conflicto, manteniendo contacto con autoridades tanto europeas como locales para cualquier eventual reanudación de sus operaciones si el contexto de seguridad lo permite.

El cierre temporal de rutas hacia Qatar representa la última consecuencia de una serie de cancelaciones y desvíos en vuelos comerciales derivados de las hostilidades y de la situación geopolítica que se desarrolla en Oriente Próximo, escenario que mantiene en alerta permanente no solo a las compañías aéreas, sino también a organismos internacionales de aviación y a los pasajeros con itinerarios previstos para la zona.

La actual coyuntura en el espacio aéreo de Oriente Próximo también ha generado que la EASA inste a otras aerolíneas europeas a extremar precauciones o cancelar vuelos a los destinos abarcados por la advertencia del CZIB, medida justificada por la posibilidad de que la escalada militar eleve los riesgos para la aviación civil, tanto en la zona de conflicto principal como en sus áreas colindantes.