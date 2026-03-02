Exteriores convoca el embajador de Irán para trasladar la "condena" por los ataques en la región y Chipre

Tras la reciente confirmación del embajador iraní en España, Reza Zabib, de que recibió una convocatoria por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, el enfoque de la acción diplomática española se centró en transmitir la desaprobación gubernamental ante los ataques ejecutados por Irán en distintos países de Oriente Medio, así como en Chipre. Según detalló Europa Press, la comparecencia del embajador en la sede ministerial tuvo como objetivo exigir el cese inmediato de las operaciones ofensivas en la región, subrayando el impacto de estas acciones tanto en la estabilidad internacional como en la seguridad de los ciudadanos españoles presentes en las zonas afectadas.

De acuerdo con lo divulgado por Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comunicó en una declaración a la prensa que el Gobierno español condena de manera tajante las acciones militares calificadas de “injustificadas” llevadas a cabo por Irán. Albares remarcó la importancia de trasladar al embajador iraní tanto el rechazo como la exigencia de que estas hostilidades concluyan de inmediato. El ministro agregó que durante el encuentro se recalcó el riesgo que estos ataques representan para los cerca de 30.000 españoles residentes en la región de Oriente Medio.

El medio Europa Press informó que la reacción diplomática española responde a los acontecimientos originados tras la operación militar conjunta impulsada por Estados Unidos e Israel y que tuvo como consecuencia una respuesta de Irán dirigida a varios países vecinos y a Chipre. Albares subrayó que España no tuvo conocimiento previo de la operación militar y puntualizó que no participa en ninguna acción bélica en la zona. En una entrevista en el canal LaSexta, también recogida por Europa Press, el ministro expresó que no estaba previsto convocar por el momento al representante diplomático de Estados Unidos en Madrid, Benjamin León, explicando que “en estos momentos no nos lo planteamos”.

Europa Press consignó que Albares calificó el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán como una acción unilateral que no encuentra legitimidad en la Carta de las Naciones Unidas. Esta posición reafirma la postura de España respecto a la necesidad de atenerse al derecho internacional y descarta la participación española en acciones que no cuenten con respaldo colectivo o internacional.

En relación al ataque registrado en Chipre, donde un dron impactó en una base del Reino Unido ubicada en la isla, Albares manifestó la solidaridad del Gobierno español con el país insular, miembro de la Unión Europea. En sus declaraciones, el ministro sostuvo que el bloque europeo debe mantener una postura clara y firme, recordando que Europa se concibe como un espacio de paz y que la Unión Europea representa un proyecto pacífico que debe preservarse frente a la escalada bélica. Además, insistió en la importancia de trabajar para posibilitar la desescalada y la distensión regional, evitando que la violencia derive en consecuencias imprevisibles.

Sobre la posibilidad de que el ataque a Chipre, país de la UE, pudiera modificar la posición común europea, Albares señaló que cualquier cambio de postura deberá surgir del análisis conjunto de los Veintisiete, aunque reiteró su apuesta por una respuesta basada en el equilibrio, la moderación y el regreso a soluciones diplomáticas mediante el diálogo y la negociación. El ministro defendió que “la voz de Europa tiene que ser una voz en estos momentos de equilibrio y de moderación, de trabajar para la desescalada y para que se regrese a la diplomacia y a las mesas de negociación”.

En cuanto a la declaración emitida por Alemania, Francia y Reino Unido, en la que estos países no descartaron acciones contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados, Albares manifestó que cada Estado miembro determina de manera soberana sus decisiones en política exterior. Reiteró que España mantiene una posición independiente, centrada en promover la contención y la resolución diplomática del conflicto.

Durante sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Albares también proporcionó información sobre la situación de los ciudadanos españoles en la región, incluyendo a los aproximadamente mil militares desplegados en Irak y Líbano. Aseguró que todos los españoles se encuentran en buen estado, sin registrarse heridos ni fallecidos. El ministro de Exteriores manifestó un seguimiento constante sobre la expansión del conflicto, que afecta de manera directa a Líbano e Irak, y expresó preocupación por los recientes bombardeos israelíes en territorio libanés, que han causado más de 30 víctimas mortales tras los lanzamientos de proyectiles por parte de Hezbolá.

Acerca de la situación del Rey emérito Juan Carlos I, residente en Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más afectados por los ataques de represalia ordenados por Teherán, Albares mencionó que, al igual que cualquier otro ciudadano español, cuenta con el respaldo y la asistencia de la embajada de España. El ministro indicó a Europa Press que la legación diplomática permanece a disposición de todos los españoles sin excepción, y que quienes deseen regresar a España recibirán apoyo para su retorno cuando las circunstancias lo permitan. Expresó que, en la actualidad, no resulta posible proceder con una evacuación debido al cierre del espacio aéreo en la zona del Golfo.

Con esta serie de acciones diplomáticas y comunicados, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación busca salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos en territorios afectados por el conflicto, insistiendo en la importancia de la desescalada y la búsqueda de soluciones pacíficas multilaterales. Según el seguimiento de Europa Press, la postura española se caracteriza por la firmeza en sus principios de derecho internacional y la solidaridad con socios europeos, enfocando sus esfuerzos en evitar la proliferación del conflicto y mitigar sus consecuencias sobre la población civil y sus nacionales desplegados o residentes en Oriente Medio.