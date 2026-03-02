Exteriores convoca a embajador de Irán para trasladar "condena" por ataques a países de la región y Chipre

La convocatoria del representante diplomático de Irán en España, Reza Zabib, al Ministerio de Asuntos Exteriores ha incluido un mensaje sobre la seguridad de decenas de miles de ciudadanos españoles que residen en países de Oriente Medio afectados por la reciente escalada de violencia. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado la condena del Gobierno español a los ataques realizados por Irán contra Estados de la región y Chipre, señalando que estas acciones constituyen una amenaza directa para la población civil y vulneran el derecho internacional, según informó Europa Press.

Durante la reunión en la sede del Ministerio, Albares expresó de manera explícita la desaprobación española ante los ataques "indiscriminados e injustificados" cometidos por las autoridades iraníes contra países del Consejo de Cooperación del Golfo y otras naciones del área, así como contra la isla mediterránea de Chipre. El ministro insistió en que estas ofensivas representan violaciones al derecho internacional humanitario y a la soberanía e integridad de los Estados afectados, detalló el medio Europa Press. La conversación también abordó la preocupación por la seguridad de la población civil, incluyendo a ciudadanos españoles ubicados en las zonas impactadas.

Albares afirmó públicamente la postura de España de rechazar las acciones iraníes, presentándolas como una respuesta desproporcionada frente a la operación previa llevada a cabo por Estados Unidos e Israel, consignó Europa Press. En paralelo, el titular de Exteriores condenó el lanzamiento de misiles por parte del grupo libanés Hezbolá, así como la reciente incursión de Israel en territorio libanés, eventos que forman parte de una escalada de enfrentamientos en la región.

El ministro de Asuntos Exteriores también aclaró que, por ahora, no existe la intención de convocar al nuevo embajador de Estados Unidos en Madrid, Benjamin León. Durante su intervención, Albares respondió que "en estos momentos no nos lo planteamos", refiriéndose a la posibilidad de requerir explicaciones al diplomático estadounidense sobre la operación en la que participó su país junto a Israel. Subrayó que dicha acción "es una acción unilateral fuera de cualquier acción colectiva que no tiene encaje en la Carta de las Naciones Unidas". Añadió, además, que España no forma parte de esta operación y que no disponía de información previa al despliegue militar, reportó Europa Press.

En relación con Chipre, el ministro abordó la situación luego de que un dron impactara una base militar británica en la isla, miembro de la Unión Europea. Albares manifestó la solidaridad de España con Chipre, afirmando que "el posicionamiento tiene que ser claro". Indicó que Europa debe mantener su papel como territorio orientado a la paz, llamando a la desescalada y a evitar cualquier dinámica que implique consecuencias imprevisibles, según recogió Europa Press. Esta declaración acompaña el pedido español de una respuesta europea coordinada y moderada ante el conflicto, remarcando la importancia de retornar a la diplomacia y las negociaciones multilaterales.

Sobre la declaración conjunta de Alemania, Francia y Reino Unido, en la que consideraron posibles acciones militares contra Irán en defensa de sus intereses regionales, Albares recordó que la política exterior corresponde de manera soberana a cada país. No obstante, insistió en que la posición española se centra en abogar por la moderación, la desescalada y el regreso a canales diplomáticos, postura que compartió durante el reciente Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, informó Europa Press.

En relación a la seguridad de los nacionales españoles en el exterior, el ministro aseguró que todos los ciudadanos, incluidos los cerca de mil militares desplegados en Irak y Líbano, se encuentran en buen estado, sin heridos ni fallecidos derivados de la actual inestabilidad. Expresó, no obstante, la inquietud del Gobierno por la expansión del conflicto hacia países como Líbano e Irak, donde los bombardeos israelíes han provocado más de treinta víctimas mortales en respuesta a ataques de Hezbolá, consignó Europa Press.

El ministro fue preguntado por la situación del Rey emérito Juan Carlos I, residente en Emiratos Árabes Unidos, nación afectada por los ataques de Irán. Albares señaló que "cualquier español, incluido el Rey emérito, tiene, por supuesto, la atención y el apoyo de la Embajada". Apuntó que los servicios consulares españoles están disponibles para todos los nacionales sin excepción. Añadió que quienes deseen regresar a España recibirán la asistencia necesaria cuando las condiciones lo permitan, aunque actualmente no resulta viable una evacuación debido al cierre del espacio aéreo en la región, de acuerdo con lo recogido por Europa Press.

Las recientes operaciones y respuestas militares en Oriente Medio han motivado un llamado por parte del Gobierno español al respeto de las normas internacionales y a evitar una escalada que implique mayores riesgos para la seguridad regional y europea. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha manifestado su preocupación por el desarrollo del conflicto y la necesidad de fortalecer la coordinación dentro de la Unión Europea, manteniendo una postura de firme desaprobación ante los ataques y apelando al compromiso colectivo con la paz y la estabilidad, según publicó Europa Press.