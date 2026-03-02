El Rey llega a la inauguración del MWC 2026

La edición actual del Mobile World Congress destaca por la conmemoración de dos décadas de organización en Barcelona desde su llegada en 2006, así como por la expectativa de superar la cifra de 100.000 asistentes, según informó el medio. Esta cita representa un hito para el encuentro internacional de telefonía y tecnología, que se desarrolla hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ubicado en L'Hospitalet de Llobregat.

Según detalló la fuente, el acto inaugural contó con la presencia del Rey Felipe VI, quien arribó alrededor de las 09:15 del lunes y encabezó la ceremonia de apertura. Junto a él asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos fueron recibidos por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

El medio consignó que a la inauguración del evento también acudieron el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. Por parte de la organización, se registró la presencia del presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y el director general de la misma institución, Constantí Serrallonga. En representación de la GSMA, responsable de la cita internacional, asistieron el consejero delegado, John Hoffman, y la directora de marketing, Lara Dewar.

De acuerdo con lo publicado, el Mobile World Congress constituye uno de los foros tecnológicos y empresariales más relevantes del sector de la telefonía móvil, concentrando durante varios días a ejecutivos, empresas y organismos institucionales procedentes de diferentes países. La edición 2026 adquiere un carácter especial al situarse en el aniversario 20 de su establecimiento en la capital catalana, consolidando la posición de Barcelona como uno de los centros neurálgicos para la industria tecnológica y la innovación digital.

El evento se extiende hasta el jueves y prevé fortalecer nuevamente su papel como motor económico y de proyección internacional para la ciudad y la región, superando el umbral de los 100.000 visitantes, según reiteró la cobertura del medio. Durante la jornada inaugural, autoridades nacionales, autonómicas y municipales compartieron escenario con destacados líderes empresariales, en un acto que evidencia el respaldo institucional a una de las principales citas globales del sector.

La presencia del Rey Felipe VI junto a Pedro Sánchez y el encuentro con miembros del Gobierno central, la Generalitat y el consistorio barcelonés resalta la relevancia transversal del Mobile World Congress en el calendario económico, institucional y tecnológico del país. La previsión de superar la asistencia de anteriores ediciones reafirma, según la información, la trayectoria de crecimiento y consolidación del evento como plataforma internacional para la exhibición de novedades y avance de la telefonía y la conectividad.