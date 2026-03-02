El Rey Felipe VI visita el stand de Telefónica en el MWC 2026

El espacio de casi 1.000 metros cuadrados preparado por Telefónica en el Mobile World Congress (MWC) 2026 destacó por la integración de aplicaciones avanzadas en 5G, computación cuántica, Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial, segmentación de redes, conectividad satelital, computación distribuida, utilización de drones y robótica, dentro de un entorno visual definido por un anillo LED circular de 15 metros de diámetro que se suspendía sobre el conjunto. La visita de Felipe VI a este área expositiva, reportada por diversos medios y detallada por Telefónica, formó parte del primer día del evento, coincidiendo con el inicio oficial del encuentro internacional en Barcelona.

Según informó Telefónica, el Rey Felipe VI acudió al espacio acompañado por una delegación de autoridades y altos cargos del sector de la innovación y las tecnologías de la información. El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, encabezó la recepción del monarca, junto al vicepresidente Carlos Ocaña y el consejero delegado Emilio Gayo, quienes explicaron detalles de las propuestas presentadas por la empresa. Entre los integrantes de la comitiva también estuvieron el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; y el consejero delegado de GSMA, John Hoffman, de acuerdo con la información recogida.

Tal como publicó Telefónica, las demostraciones tecnológicas incluyeron muestras prácticas diseñadas para poner en valor la capacidad del 5G de última generación, integrando su uso con diversas aplicaciones de inteligencia artificial, computación cuántica y utilidades vinculadas a la conectividad avanzada en internet de las cosas. El stand destacó propuestas de segmentación de la red (network slicing), que permite un uso optimizado de los recursos y la asignación de capacidades personalizadas en función de requisitos específicos de los usuarios o servicios.

El medio detalló que la conectividad vía satélite se mostró como uno de los avances relevantes, al facilitar la comunicación en situaciones y áreas que presentan dificultades de acceso por infraestructura convencional. Los visitantes pudieron observar también soluciones en computación distribuida bajo el concepto de fog computing, que aporta capacidad de procesamiento en la cercanía al usuario final, favoreciendo la gestión de datos en tiempo real.

Telefónica exhibió sistemas de operación y control aplicados a drones y robots, enfatizando cómo la combinación de tecnologías emergentes y conectividad de alto rendimiento abre nuevos escenarios en industria, servicios urbanos y gestión de emergencias. Todo el despliegue se ubicó bajo la estructura de un anillo LED interactivo de gran formato, visible a distancia y dotado de recursos para la proyección simultánea de datos y contenidos audiovisuales sobre los desarrollos más recientes del sector.

El Mobile World Congress 2026, explicaron fuentes de Telefónica, representa una cita anual clave dentro de la agenda tecnológica internacional, donde empresas, reguladores y agentes institucionales debaten y presentan las principales novedades en telecomunicaciones, automatización e inteligencia conectada. La presencia de autoridades nacionales y responsables regionales en la visita al espacio de Telefónica se vinculó tanto al papel de la compañía en el ecosistema industrial español como a los retos y oportunidades derivados de la transformación digital avanzada.

Durante la visita, el Rey Felipe VI tuvo oportunidad de recibir explicaciones detalladas acerca de las sinergias entre el 5G y la inteligencia artificial para la creación de sistemas flexibles, capaces de adaptarse en tiempo real a diferentes demandas operativas, así como de resolver necesidades críticas de comunicación en sectores como la salud, la seguridad o el transporte inteligente. Ejecutivos de la compañía señalaron el papel de la computación cuántica y del IoT para multiplicar la eficiencia y la personalización en la gestión de redes y servicios especializados.

El medio Telefónica reportó que la interacción directa con las aplicaciones presentadas permitió a los asistentes comprobar el grado de avance en soluciones de automatización, monitoreo remoto y toma de decisiones basada en datos impulsada por algoritmos de última generación. La empresa subrayó que la integración de recursos tecnológicos desarrollados localmente y alianzas internacionales permite a España posicionarse como un actor destacado en la innovación digital global.

La jornada inaugural del MWC 2026 estuvo marcada por la participación institucional y por la puesta en común de experiencias orientadas a la transformación digital sostenible. Telefónica, según consignó la compañía, remarcó el compromiso con el desarrollo de infraestructuras y aplicaciones que promuevan la competitividad del tejido productivo y la calidad de vida mediante una conectividad cada vez más extendida y segura.