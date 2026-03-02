El Ejército israelí anuncia ataques contra "todo" Líbano tras el lanzamiento de un proyectil por Hezbolá

Durante la noche previa al lunes, sistemas de alerta se activaron en el norte de Israel luego de que las fuerzas armadas interceptaran proyectiles lanzados desde territorio libanés. De acuerdo con el medio Europa Press, este hecho se produjo tras la respuesta de Hezbolá por la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos ocurridos el sábado. Frente a esta situación, el Ejército israelí notificó que lleva a cabo operaciones de represalia con ataques a lo largo de todo el Líbano contra supuestos objetivos del partido-milicia Hezbolá.

Europa Press informó que un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicó por Telegram que la ofensiva se extiende a objetivos de la organización chií "en todo el territorio libanés". Según el portavoz citado, el objetivo de las acciones militares es impedir que Hezbolá represente una amenaza para Israel o lleve a cabo ataques sobre la población del norte del país. Al mismo tiempo, sostuvo que "Hezbolá está destruyendo el Estado de Líbano" y responsabilizó al grupo por la escalada, advirtiendo que el ejército israelí responderá "con contundencia" en el contexto de una operación denominada 'Rugido del León', para la cual las fuerzas habían sido preparadas previamente.

El cuerpo militar israelí hizo hincapié en que su respuesta sucede tras el lanzamiento previo de proyectiles desde Líbano hacia su territorio, ataques cuya autoría fue confirmada por Hezbolá, según información transmitida por la cadena televisiva Al Manar, afín a dicho grupo. De acuerdo con este medio —citado por Europa Press—, la acción de Hezbolá constituyó una represalia directa por la muerte de Jamenei, definida en su mensaje como "venganza por la sangre pura" del líder, y fue presentada como una maniobra de defensa de la soberanía libanesa.

El movimiento chií había adelantado la víspera, en un comunicado difundido y recogido por Europa Press, su intención de "enfrentar la agresión estadounidense-israelí", la cual calificaron de "traicionera", anticipando que la campaña internacional para poner fin al régimen iraní encontraría un "gran fracaso". El pronunciamiento subrayó la postura del grupo respecto a su apoyo a Estados independientes y a su resistencia ante lo que denominan "planes sionistas-estadounidenses".

Por su parte, el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, emitió una condena pública en redes sociales sobre el ataque lanzado contra Israel, señalando que, "independientemente de quién esté detrás", el hecho representa "un acto irresponsable y sospechoso que pone en peligro la seguridad de Líbano". Salam, tal como consignó Europa Press, advirtió que acciones de este tipo ofrecen a Israel justificativos para intensificar ofensivas sobre territorio libanés, y afirmó que no se permitirá que el país se vea envuelto en conflictos adicionales, prometiendo tomar las medidas necesarias para identificar a los responsables y proteger a la población.

A pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024, Israel prosiguió los ataques aéreos sobre territorio libanés, justificando estos bombardeos como operaciones dirigidas contra Hezbolá y negando así una violación del acuerdo, según publicó Europa Press. Sin embargo, autoridades libanesas y la agrupación armada rechazaron esta postura, mientras que Naciones Unidas también denunció la continuidad de estas acciones militares.

Tal como detalló Europa Press, el alto el fuego estipulaba el retiro de las tropas tanto israelíes como de Hezbolá del sur del territorio libanés. No obstante, el ejército de Israel mantuvo cinco instalaciones militares dentro del área, decisión que recibió igualmente críticas por parte del gobierno libanés y de Hezbolá. Ambos actores insistieron en la necesidad de finalizar la presencia militar extranjera en el sur de Líbano y acusaron a Israel de no cumplir con los términos del pacto.

Las recientes hostilidades han intensificado el clima de fricción en la región. Según Europa Press, Naciones Unidas llevó a cabo advertencias sobre el incremento del riesgo de nuevos enfrentamientos, mientras las acciones armadas y las declaraciones cruzadas han generado preocupación en el entorno internacional por la posibilidad de una escalada mayor del conflicto.