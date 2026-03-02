El Consejo de Enfermería recuerda la relevancia de enfermeras expertas en accesos vasculares para cuidar de catéteres

El Instituto Español de Investigación Enfermera y la Sociedad Española de Infusión y Acceso Vascular (SEINAV) han colaborado para definir un marco de actuación para enfermeras especializadas en terapias de infusión y acceso vascular, orientado a mejorar la atención sanitaria en hospitales y otros niveles asistenciales. Según informó el Consejo General de Enfermería, estas profesionales desempeñan un papel esencial en la prevención de complicaciones asociadas a los dispositivos vasculares y en la reducción de infecciones relacionadas con el uso de catéteres en entornos hospitalarios.

El medio detalló que más del 90% de las personas hospitalizadas en centros de atención aguda requieren tratamiento por infusión parenteral. Este procedimiento utiliza, principalmente, dispositivos de acceso vascular, diseñados tanto para administrar líquidos, fármacos, nutrición parenteral y hemoderivados como para facilitar la extracción de muestras sanguíneas o realizar monitorización hemodinámica. Según publicó el Consejo General de Enfermería, el correcto manejo y cuidado de estos dispositivos resulta decisivo, ya que existen tasas de fracaso del catéter que oscilan entre el 25 y el 69%. Además, aproximadamente el 1,9% de las infecciones que se adquieren en hospitales de agudos están vinculadas a los dispositivos de acceso venoso, subrayando la necesidad de una intervención profesional experta.

El Consejo de Enfermería recordó la importancia de la actuación de enfermeras altamente cualificadas para seleccionar adecuadamente el tipo de catéter, garantizar una inserción segura, realizar un mantenimiento apropiado y prevenir complicaciones. Además, enfatizó que el desarrollo de estas competencias requiere de una formación avanzada, como resaltó el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya. Según sus declaraciones reproducidas por el medio, "el ejercicio de este rol requiere un desarrollo competencial altamente cualificado, dada la complejidad de los procesos implicados, el uso de tecnologías avanzadas, la especificidad de las técnicas aplicadas y las exigencias organizativas de los sistemas de salud actuales".

De acuerdo con lo publicado por el Consejo General de Enfermería, el documento titulado 'Marco de Actuación de la Enfermera en Cuidados Avanzados y Gestión Clínica en Terapias de Infusión y Acceso Vascular' recoge las actuaciones y prácticas estandarizadas de las enfermeras especializadas. El objetivo central reside en ofrecer una atención sanitaria adaptada a cada contexto, eficiente y segura para los pacientes. El documento también persigue ordenar la práctica profesional y facilitar la aplicación de criterios homogéneos en toda la red asistencial.

Sobre las competencias concretas de este perfil profesional, Elisabeth Lafuente, presidenta de la SEINAV, precisó que las expertas en acceso vascular lideran la identificación y selección del dispositivo más adecuado para cada situación clínica, asumen la responsabilidad de la inserción y mantenimiento, y evalúan los resultados clínicos asociados a estos procesos. Lafuente añadió a la fuente que la intervención de estas enfermeras está guiada por estándares profesionales y se desarrolla en coordinación permanente con el resto del equipo multidisciplinar en salud, lo que contribuye a reforzar la seguridad clínica tanto de pacientes como de sus familiares y cuidadores.

El medio informó también que estas enfermeras participan activamente en equipos multi e interdisciplinares, articulando su labor respetando las competencias de otros profesionales y promoviendo la colaboración para un abordaje integral de los cuidados. Este enfoque permite que la enfermera en cuidados avanzados y gestión clínica desarrolle autonomía profesional y ejerza una práctica avanzada sustentada en la mejor evidencia científica disponible.

Según consignó la presidenta de la SEINAV, el perfil profesional de la enfermera de cuidados avanzados incluye la capacidad para tomar decisiones complejas e implementar planes de atención dirigidos al paciente, empleando el método científico y un lenguaje común con el resto del personal sanitario. Esto permite anticipar y minimizar las complicaciones derivadas de los accesos vasculares, optimizando así los resultados en salud de la población atendida.

El Consejo General de Enfermería subrayó la necesidad de continuar impulsando la formación y la actualización permanente para estas profesionales, dadas las exigencias tecnológicas y la evolución constante de las prácticas clínicas en el ámbito de los accesos vasculares. Los responsables colegiales y científicos destacaron el impacto positivo de contar con enfermeras especializadas en este campo, tanto en la seguridad de los procedimientos como en la reducción de las complicaciones e infecciones hospitalarias asociadas a los catéteres.

Finalmente, el texto elaborado por el Instituto Español de Investigación Enfermera y la SEINAV aspira a consolidar un estándar asistencial que permita un abordaje homogéneo y técnicamente cualificado en el manejo de dispositivos de infusión y acceso vascular, beneficiando la calidad de la atención sanitaria y facilitando la labor de los equipos asistenciales en entornos clínicos complejos.