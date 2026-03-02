Arabia Saudí intercepta cinco drones "hostiles" cerca de su base aérea Príncipe Sultán

Las autoridades saudíes informaron sobre un incendio ocurrido en una refinería en Ras Tanura después de la presencia de varios drones en la zona y su posterior neutralización, según detalló la agencia de noticias SPA. Los restos de estos dispositivos alcanzaron la infraestructura energética tras ser interceptados por las fuerzas de defensa. Este suceso tiene lugar en el marco de una creciente tensión en Oriente Próximo, tras ataques recientes entre Estados Unidos, Israel e Irán.

De acuerdo con SPA, el portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudí, Turki al Maliki, confirmó que el Ejército detectó e interceptó cinco artefactos aéreos no tripulados mientras se aproximaban a la base aérea Príncipe Sultán, ubicada en el centro del país. El comunicado oficial indicó que los drones fueron clasificados como "hostiles" y que las fuerzas armadas actuaron para neutralizarlos antes de que pudieran amenazar las instalaciones militares.

El medio SPA reportó que la detección y neutralización de estos drones se produjo dentro de un contexto regional marcado por intercambios armados durante tres jornadas consecutivas. Estados Unidos e Israel realizaron una ofensiva conjunta durante el fin de semana contra objetivos iraníes, un hecho que ha intensificado la preocupación por la seguridad en los países del Golfo.

Según la cobertura de SPA, la noche previa al incidente en Arabia Saudí, distintas zonas del golfo Pérsico registraron explosiones. Entre los puntos informados se encuentran Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin. Estos países albergan bases militares estadounidenses, lo que ha motivado la revisión de los protocolos de seguridad en las inmediaciones de dichas instalaciones.

Las autoridades saudíes no atribuyeron públicamente la autoría del lanzamiento de los cinco drones, aunque destacaron el ambiente de preocupación en la región a raíz de los recientes enfrentamientos entre actores estatales. Los incidentes recientes han puesto en alerta a los operadores de infraestructuras críticas y a las fuerzas armadas ante la posibilidad de ataques con tecnología no tripulada.

SPA consignó que la respuesta saudí incluyó la activación de medidas para proteger tanto objetivos militares como estratégicos relacionados con el suministro energético. La refinería de Ras Tanura es una de las más importantes del país y su funcionamiento resulta esencial para la exportación y el procesamiento de hidrocarburos.

La neutralización de los drones en las inmediaciones de la base Príncipe Sultán, detalló el Ministerio de Defensa saudí, se produce mientras el país refuerza su vigilancia aérea y terrestre. La base en cuestión se encuentra en el interior, en un área considerada estratégica para la coordinación de actividades militares y logísticas tanto a nivel nacional como en cooperación con aliados extranjeros.

La persistencia de choques y ataques en la región, subrayó SPA, ha motivado a los gobiernos del Golfo a intensificar sus labores de inteligencia y su disposición operativa. Las recientes explosiones notificadas en otros países del área, sumadas a los incidentes que involucran infraestructura energética, delinean un escenario poco usual de hostilidades aéreas y riesgos asociados para la navegación, la producción energética y la estabilidad regional.

El portavoz militar Turki al Maliki comunicó que las fuerzas armadas permanecen en estado de alerta y en coordinación con agencias internacionales. Además, el Ministerio de Defensa aseguró que, tras el incidente, se llevó a cabo una investigación sobre la procedencia y la tecnología empleada en los drones detectados.

La interceptación de estos artefactos sucedió después de que, en jornadas previas, la región experimentara una sucesión de operaciones militares de alto nivel, con ataques que involucraron tanto a fuerzas israelíes y estadounidenses como a elementos iraníes. La situación ha incrementado la vigilancia de los accesos a infraestructuras consideradas críticas y ha acelerado la implementación de sistemas de defensa antiaérea en los países afectados.

SPA recogió que las medidas de seguridad implementadas buscan prevenir que incidentes similares generen daños significativos en instalaciones militares o energéticas. Tanto la refinería de Ras Tanura como la base aérea Príncipe Sultán soportan una parte relevante de las operaciones e infraestructuras clave de Arabia Saudí, lo que explica la rápida reacción de las autoridades ante cualquier amenaza.

Por el momento, el gobierno saudí continúa monitoreando el espacio aéreo y mantiene su política de comunicación con aliados y organismos internacionales para coordinar respuestas frente a posibles agresiones o incursiones de aparatos no tripulados detectados en las proximidades de instalaciones estratégicas.