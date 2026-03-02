AMP2- Exteriores convoca el embajador de Irán para trasladar la "condena" por los ataques a países de la región y Chipre

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha sido convocado al Ministerio para trasladarle la "condena" del Gobierno a los ataques "injustificados" que ha llevado a cabo el régimen iraní contra países de Oriente Próximo así como Chipre en respuesta a la operación lanzada por Estados Unidos e Israel.

Según ha explicado a la prensa en declaraciones antes de un acto en la sede de Exteriores, el embajador iraní ha sido convocado "para trasladarle nuestro rechazo y nuestra condena a esas acciones injustificadas de Irán hacia los países de Oriente Medio" así como contra Chipre.

Durante la convocatoria, se exigirá al embajador iraní "que cesen inmediatamente" y se le recordará que "también ponen en peligro a los ciudadanos españoles que se encuentran en la región en estos momentos", unos 30.000. El propio embajador ha confirmado en rueda de prensa en Madrid que ha recibido la convocatoria.

En una entrevista posterior en 'LaSexta', recogida por Europa Press, Albares ha dicho que por ahora no prevé convocar al nuevo embajador estadounidense, Benjamin León. "En estos momentos no nos lo planteamos", ha respondido.

No obstante, ha insistido en que el ataque contra Irán junto a Israel "es una acción unilateral fuera de cualquier acción colectiva que no tiene encaje en la Carta de las Naciones Unidas". Además, ha recalcado que "España no participa" y ha aclarado que no tenía información antes de que se produjera.

SOLIDARIDAD CON CHIPRE

En cuanto al ataque sufrido por Chipre, después de que un dron haya impactado en una base británica en el país, y si el hecho de que haya sido atacado un país de la UE puede cambiar la postura adoptada por los Veintisiete, el ministro ha trasladado durante sus declaraciones en el Ministerio "toda la solidaridad" a la isla y ha sostenido que "el posicionamiento tiene que ser claro".

"Europa es un territorio de paz, la Unión Europea es un proyecto de paz y tiene que seguir siendo así", ha sostenido, incidiendo en la necesidad de trabajar "en la desescalada y en la distensión". "No podemos permitir que haya una espiral de violencia con consecuencias imprevisibles", ha abundado, en línea con lo que ha venido diciendo desde el sábado.

Por lo que se refiere a la declaración conjunta de Alemania, Francia y Reino Unido indicando que podrían atacar Irán para defender sus intereses y los de sus socios en la región, Albares se ha limitado ha defender que "cada país toma sus decisiones y las decisiones que considera en política exterior".

"España tiene una posición muy clara", ha dicho, que es la que él mismo trasladó la víspera durante el Consejo de Asuntos Exteriores: "La voz de Europa tiene que ser una voz en estos momentos de equilibrio y de moderación, de trabajar para la desescalada y para que se regrese a la diplomacia y a las mesas de negociación".

Por otra parte, el ministro ha ratificado que "todos los españoles", incluido el millar de militares que están desplegados en Irak y Líbano, "se encuentran bien, no hay heridos y no hay ningún fallecido que lamentar".

"Evidentemente seguimos con mucha preocupación esta extensión de la guerra muy claramente a Líbano, también a Irak", ha añadido, después de que en el primer país Israel haya llevado a cabo bombardeos que han dejado más de 30 muertos en respuesta a los lanzamientos de proyectiles por parte del partido-milicia chíi Hezbola.

SOBRE EL EMÉRITO, REMITE A ZARZUELA

En cuanto a la situación en la que se encuentra el Rey emérito, que reside en Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más castigados por los ataques de represalia lanzados por Teherán, Albares ha remitido "a él o a Casa Real".

"Cualquier español, incluido el Rey emérito, tiene, por supuesto, la atención y el apoyo de la Embajada", había señalado previamente en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, subrayando que la legación diplomática "está a disposición de todos los españoles, sin ninguna excepción".

"Serán aquellos que quieran regresar los que ayudaremos a que puedan regresar" cuando se den las circunstancias para ello, ha añadido, al ser preguntado sobre si Juan Carlos I podría ser evacuado del país del Golfo en el que reside desde agosto de 2020, tras resaltar que ahora mismo no es posible una evacuación porque está cerrado el espacio aéreo.