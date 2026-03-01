Sánchez pide actuar "frente a lo malo" en el ámbito digital sin "sacrificar libertad ni convivencia"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, puso en el centro del debate la importancia de que la transformación digital se desarrolle bajo principios democráticos e incluyendo el bienestar de toda la sociedad, durante la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC) en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Según informó la agencia Europa Press, Sánchez destacó la dimensión social y ética del impacto tecnológico, planteando retos como la preservación de la salud mental, la convivencia y la protección de menores frente al avance de la inteligencia artificial y el uso extendido de las redes sociales.

La intervención de Sánchez se dio en un evento con presencia de numerosas figuras institucionales, entre ellas el Rey Felipe VI, el ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública Óscar López, el presidente de la Generalitat Salvador Illa y el alcalde de Barcelona Jaume Collboni. De acuerdo con Europa Press, en su discurso, el presidente español recalcó que el avance de la tecnología ha resultado beneficioso en numerosos ámbitos, aunque admitió que existen riesgos y peligros crecientes que ahora requieren respuestas firmes.

Tal como publicó Europa Press, Sánchez insistió en que no se puede "sacrificar la libertad, la convivencia o la salud mental en el altar de los oligarcas tecnológicos". Precisó que debe actuarse “frente a lo malo”, en el entorno digital, utilizando firmeza y convicción, pero sin miedo. Aludió a diseñadores de algoritmos que favorecen la difusión de ciertos contenidos en detrimento de otros y que, en su opinión, están poniendo en peligro no solo el futuro del sector tecnológico, sino también los valores democráticos y la salud social. El medio Europa Press recogió sus palabras: "No podemos permitir que aquellos que diseñan estos algoritmos para propagar determinadas informaciones en detrimento de otras comprometan el futuro de un sector tan esencial como el de la tecnología, y mucho menos podemos aceptar que la IA sea utilizada para socavar principios democráticos, la convivencia o también la salud de nuestras sociedades, bajo exigencias y coacciones inaceptables".

Sánchez señaló la existencia de tres líneas de actuación: la soberanía digital, el buen uso de las redes y la gobernanza de la inteligencia artificial. Sobre el primer eje, indicó que existe una nueva hoja de ruta sobre soberanía digital en el ámbito nacional, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros. En el contexto europeo, resaltó la aplicación de los reglamentos de Servicios Digitales, Mercados Digitales y de Inteligencia Artificial, orientados a equilibrar el desarrollo tecnológico y la regulación de estas actividades.

En cuanto a las redes sociales, según consignó Europa Press, el jefe del Ejecutivo español realizó una comparación con “Estados fallidos” y adelantó la decisión del Gobierno de prohibir el acceso a menores de 16 años a estas plataformas. Explicó que se ha solicitado la intervención de la Fiscalía General para que investigue posibles delitos cometidos en este entorno y advirtió que los directivos de dichas plataformas enfrentarán responsabilidades penales por las actividades que allí se produzcan.

Respecto a la inteligencia artificial, Sánchez subrayó que España es pionera al contar con una Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial y disponer de dos supercomputadoras especializadas en IA. Detalló que el Ejecutivo, junto con la Unión Europea, prevé destinar 250 millones de euros, provenientes de los fondos Next Generation, a empresas nacionales para potenciar el desarrollo de una de las nuevas grandes fábricas digitales previstas para la región. Añadió que la inversión de los cinco grandes conglomerados internacionales del sector en centros de datos y otras infraestructuras físicas en España equivale a cerca de la mitad del producto interior bruto español, por lo que insistió en la necesidad de que estos recursos beneficien al interés general bajo criterios éticos y de responsabilidad colectiva.

Según reportó Europa Press, el presidente español apuntó que la orientación que tomen gobiernos, sociedad civil, entidades científicas y empresas determinará si la transformación digital logra promover la equidad, generar empleos de calidad y distribuir riqueza, o si contribuye a acrecentar diferencias y concentrar poder económico. Expresó su deseo de que el sector siga actuando como motor de desarrollo, pero recalcó que esto exige evitar la improvisación y trabajar con una planificación sólida.

Además de centrarse en los desafíos tecnológicos, Sánchez se refirió a la actualidad internacional, en especial al conflicto en Oriente Próximo. Señaló que “siempre hay espacio para una solución negociada en vez de dejarse arrastrar por la solución de las armas”. De acuerdo con Europa Press, defendió la legitimidad de criticar regímenes, como el iraní, y oponerse a acciones militares que, según sus palabras, calificó de injustificadas, peligrosas y contrarias al derecho internacional. Recordó advertencias sobre emplear la fuerza fuera del marco jurídico internacional, aludiendo a las situaciones en Gaza y Venezuela.

En su análisis sobre la situación geopolítica, Europa Press citó su advertencia sobre el rumbo actual de la comunidad internacional: “Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa a un mundo más inestable, más peligroso y más injusto para el común de los mortales”, afirmó. Relacionó las intervenciones militares unilaterales de Estados Unidos e Israel contra Irán como acciones ejecutadas sin respaldo internacional y consideró que, aunque eliminan amenazas en el corto plazo, pueden crear escenarios imprevisibles y más riesgosos.

Sánchez cerró su intervención manifestando que la transformación digital es irreversible, pero insistió en que debe gestionarse de manera responsable para mantener su función como motor económico y social. Reafirmó el compromiso del Gobierno español con la protección de derechos, la regulación de plataformas digitales, la promoción de la ética tecnológica y la defensa de la infancia frente a los efectos adversos del entorno digital, según detalló Europa Press.