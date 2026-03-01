Pontón se reunirá en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura y le trasladará su rechazo al tratado de Mercosur

Según recalcó Ana Pontón, líder del Bloque Nacionalista Galego (BNG), la posible bajada de precios derivada del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur podría determinar la supervivencia o desaparición de numerosos productores gallegos. Pontón señaló que esta situación afecta con especial intensidad a la producción de carne en Galicia, ya que, bajo su perspectiva, el tratado plantea una competencia desigual que deja en situación de desventaja a los ganaderos de la región. La portavoz nacional del BNG tiene previsto exponer estos argumentos esta semana ante el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, durante una reunión en Bruselas programada para el 3 de marzo, de acuerdo con lo informado por el medio de comunicación facilitado.

El encuentro, que se celebrará en la sede de la Comisión Europea, contará también con la presencia de la eurodiputada Ana Miranda. La delegación del BNG transmitirá a Hansen el rechazo frontal de la formación nacionalista al tratado de libre comercio con Mercosur, argumentando que sus repercusiones para el sector agroganadero gallego resultan perjudiciales y generan condiciones de indefensión para los productores y productoras del territorio. El BNG sostiene que la producción en los países del Mercosur opera bajo estándares ambientales, sanitarios y de bienestar animal que consideran menos rigurosos que los exigidos en la Unión Europea, lo que, en su visión, permite a esos productores reducir costes y ofrecer precios más bajos, tal como recogió la fuente citada.

A través de un comunicado, la líder del BNG enfatizó que la competencia desleal provocada por estas diferencias normativas puede desembocar en un descenso de los precios de los productos gallegos, comprometiendo así la viabilidad de las explotaciones locales. La formación nacionalista recalca que este riesgo afecta a un sector estratégico para la economía y la identidad gallega, motivo por el cual ha manifestado su desacuerdo con el tratado tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso y la Eurocámara, según detalló la propia Pontón en comunicaciones recogidas por el medio.

El BNG ha señalado que, durante la votación en la Eurocámara, se opuso al acuerdo de Mercosur y ha recordado que los principales partidos estatales, Partido Popular y Partido Socialista, no adoptaron la misma postura. Pontón subrayó que la postura de su formación se basa en la coherencia con las demandas y preocupaciones expresadas por el sector agroganadero de Galicia, que ha mostrado su inquietud ante las consecuencias que el tratado podría acarrear, según publicó la fuente.

En relación al posicionamiento de las autoridades gallegas y nacionales, Pontón reclamó que tanto el Gobierno de la Xunta como el Ejecutivo estatal reviertan su actitud y respalden activamente a los productores gallegos, un colectivo que considera clave para el desarrollo de la comunidad. En sus declaraciones, también diferenciaba entre la posición que adjudica de “brazos cruzados” al Gobierno de Alfonso Rueda y la línea de actuación “clara e inequívoca” que atribuye al BNG, a quien reconoce un papel relevante en el proceso que llevó al Parlamento Europeo a elevar el acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A lo largo de su estancia en Bruselas, la agenda de Pontón incluirá, además del encuentro con el comisario Hansen, una reunión con el Grupo Alianza Libre Europa (HALE), grupo parlamentario europeo en el que el BNG participa. Según recopiló el medio de referencia, la formación nacionalista pretende continuar fortaleciendo sus alianzas a nivel europeo para defender la posición de Galicia en relación con este y otros tratados comerciales.