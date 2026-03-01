Nieves Álvarez, enamorada y rotunda sobre su boda con Bill Saad: "A esta edad ya como para perder el tiempo"

Nieves Álvarez vive la cuenta atrás más ilusionante de su vida: este verano se dará el "sí, quiero" con el empresario libanés Bill Saad, con quien mantiene una discreta y sólida relación desde finales de 2021. La pareja se comprometió el pasado julio en el Líbano, en una pedida de mano tan inesperada como sencilla, y ya tiene fecha y lugar para su boda: será el 11 de julio en París, en una ceremonia íntima en la que la modelo lucirá un vestido de su amigo Stéphane Rolland, uno de los diseñadores clave de su carrera.

En la noche de los Goya, Nieves explica que espera una velada a la altura de una edición histórica: "Yo creo que va a ser una noche... 40 edición de los Goya, yo creo que vamos a ver mucho talento y estaba comentando que es un momento de mucho nivel en el cine español y de nuevas caras, nuevas generaciones, yo creo que va a ser una noche muy bonita". También recuerda cómo la alfombra roja ha sido siempre su territorio, y reconoce que uno de sus grandes momentos sigue muy presente: "Mi primero, el de Stéphane. He llevado varios de Stéphane, pero el primero, el de la rosa roja, yo creo que sigue saliendo siempre como uno de los referentes, es que era muy especial".

La modelo desvela que acaba de cumplir uno de sus sueños pendientes: debutar en el cine. Explica que ha tenido "la gran suerte" de que Pedro Almodóvar la llame para colaborar en su próxima película: "He tenido la gran suerte de que Pedro Almodóvar me llamase para colaborar en la próxima película que se estrena el 20 de marzo, Amarga Navidad, y tengo un papel muy pequeñito, pero para alguien que nunca se lo había planteado, ni por supuesto que te llame el director que he admirado toda mi vida y que me sé toda su filmografía, pues ha sido un verdadero regalo, no lo voy a olvidar nunca". Y, aunque muchos ya la etiquetan como nueva "chica Almodóvar", ella lo relativiza con elegancia: "No soy chica Almodóvar, soy una afortunada que he tenido la suerte de poder estar dirigida, aunque sea para una cosa muy pequeña, por él; me lo llevo de verdad".

Nieves no esconde la admiración que siente por el cineasta manchego más allá del rodaje. Reconoce que le fascina su mundo y cada conversación con él: "Es un hombre que me fascina, el hablar con él. Culturalmente es una persona, es un genio, o sea, que ya poder estar más de cerca y conocerle mejor, para mí ha sido de estas cosas que me las llevo como recuerdo". En pleno momento profesional brillante, admite que también atraviesa una etapa muy feliz en lo personal, con su boda cada vez más cerca.

Sobre los preparativos del enlace, se muestra serena y muy clara. Explica que no vive este momento con agobio, sino con ilusión: "Nervios no, ahora no estoy nerviosa, es una celebración de vida, de amor y de amistad". Recuerda que ya ha adelantado que el diseñador de su vestido será Stéphane Rolland, y juega con su look en los Goya, donde ha aparecido de blanco: "El color del pantone de la temporada, ¿cuál es? El blanco. Con lo cual...".

Por otro lado, se deshace en elogios hacia Bill Saad y deja claro lo segura que está de su decisión. Cuando le preguntan si es el amor de su vida, responde sin dudar: "Hombre, claro, si no, no lo daría. A esta edad ya como para perder el tiempo". Una frase que resume a la perfección el momento vital de Nieves: segura de sí misma, enamorada y lista para vivir una boda que promete ser tan elegante como significativa.