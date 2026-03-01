La 41.ª Brigada de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) vinculada a Asaib Ahl al Haq ha señalado a Estados Unidos e Israel como responsables del reciente ataque aéreo que dejó varios fallecidos y heridos en Diyala, mientras la autoría del bombardeo sigue sin confirmación oficial por parte de Washington o Tel Aviv. La declaración de esta facción chií surge tras el incidente que se saldó con la muerte de integrantes de su grupo y ha incrementado la presión internacional sobre ambos países, según informó Rudaw.

De acuerdo con Rudaw y el portavoz de la Policía de Diyala, Haitham al Shammari, el ataque se produjo en el distrito de Sharaban, dentro de la provincia de Diyala, en Irak. En este evento, cuatro miembros de la FMP murieron y ocho personas más recibieron heridas de distinta consideración. El ataque aéreo apunta específicamente contra miembros del grupo Asaib Ahl al Haq, una organización que forma parte de la coalición de milicias chiíes y que cuenta con el liderazgo de Qais al Jazali.

El medio Rudaw detalló que las Fuerzas de Movilización Popular, en un comunicado oficial, confirmaron que los cuatro fallecidos pertenecían a la 41.ª Brigada. La rama militar responsabilizó directamente a Estados Unidos e Israel por lo ocurrido. Sin embargo, ni el Gobierno estadounidense ni el israelí realizaron comentario o confirmación del bombardeo, lo cual acentúa la incertidumbre sobre la autoría del ataque.

Tras el ataque, las autoridades locales confirmaron que la zona afectada fue el distrito de Sharaban. El grupo Asaib Ahl al Haq, catalogado como proiraní, juega un papel destacado dentro de la red de milicias que conforman las Fuerzas de Movilización Popular. Según consignó Rudaw, este grupo se encuentra bajo la dirección de Qais al Jazali, quien ha sido objeto de atención internacional por su influencia y participación en acciones armadas en el territorio iraquí.

La situación generó reacciones en la provincia, con la rápida presencia de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia en el lugar del bombardeo, detalló el medio kurdo-iraquí. El ataque ha tensionado nuevamente la situación de seguridad en Diyala, una provincia que históricamente ha experimentado episodios de violencia vinculados a diferentes actores armados.

El contexto del ataque se sitúa en medio de un ambiente de creciente presión internacional. Las acusaciones directas de la 41.ª Brigada hacia Estados Unidos e Israel surgen en un momento de alta sensibilidad geopolítica en la región, donde las acciones militares y la atribución de responsabilidades se encuentran convencidas en dinámicas complejas entre fuerzas locales e internacionales. De acuerdo con lo publicado por Rudaw, ni Washington ni Tel Aviv han emitido ninguna información que permita comprobar la implicación de sus fuerzas en el ataque que impactó a la facción chií.

Las Fuerzas de Movilización Popular consisten en una coalición de milicias de mayoría chií que fue creada en 2014 para combatir a grupos insurgentes en Irak. Con el respaldo de Irán, diversas facciones como Asaib Ahl al Haq han mantenido actividad armada e influencia política significativa. La última acción reportada en Diyala pone en primer plano nuevamente la frágil seguridad en la región y el rol que juegan las milicias con apoyo extranjero, según el seguimiento realizado por Rudaw.

Las víctimas mortales y los heridos fueron identificados por las propias FMP mediante su comunicado, que atribuyó la autoría del ataque sin esperar investigaciones oficiales. Las reacciones de las autoridades locales y de las milicias alineadas muestran una preocupación por la escalada de enfrentamientos en el área, mientras organizaciones internacionales observan con atención los movimientos tras el incidente.

El bombardeo en Sharaban representa un nuevo episodio de violencia en Diyala, una provincia estratégica tanto desde el punto de vista militar como político. El silencio mantenido hasta el momento por Estados Unidos e Israel, resaltado por el medio Rudaw, aviva las tensiones y refuerza la percepción de impunidad en torno a ataques contra grupos armados que operan en la región con respaldo de actores estatales o no estatales.

La presión internacional sobre los posibles responsables se incrementa no solo dentro de Irak, sino también en foros multilaterales donde se debaten constantemente las implicaciones de la presencia militar extranjera y los riesgos asociados a la actividad de milicias respaldadas por potencias regionales. Según publicó Rudaw, el contexto de este bombardeo se inscribe en una secuencia de hechos similares que han afectado la estabilidad y la seguridad de Irak en los últimos años, situando nuevamente a Diyala como foco de atención internacional.