Francis Alonso: "Tenía miedo, pero irme a Estados Unidos fue la mejor decisión de mi vida"

Las experiencias internacionales han marcado el desarrollo profesional y personal de Francis Alonso. El escolta malagueño atribuye una parte sustancial de su madurez al periodo vivido fuera de España, donde enfrentó retos lejanos a su entorno habitual y se vio obligado a superar el miedo inicial que supuso alejarse de su familia siendo adolescente. La noticia principal, consignada por Europa Press, destaca que Alonso, actual jugador del Río Breogán y convocado por la selección española, considera que mudarse a Estados Unidos resultó ser “la mejor decisión” de su vida, a pesar del temor que sintió antes de dejar su país natal con 18 años para compaginar sus estudios universitarios y su carrera en el baloncesto.

De acuerdo con Europa Press, Francis Alonso participa nuevamente en la convocatoria de la selección nacional para los compromisos ante Ucrania. España se midió en un primer encuentro en Riga, donde obtuvo la victoria, y celebrará el segundo partido el lunes 2 de marzo en Oviedo a las 20.30. Alonso señaló que cada llamada del combinado nacional representa un estímulo, manifestando que cada oportunidad la afronta “con mucha ilusión” y buscando siempre dar su mejor versión en cada concentración.

En una entrevista para Europa Press tras un entrenamiento de la selección en el Palacio Multiusos de Guadalajara, Alonso valoró el ambiente especial del grupo conocido como ‘La Familia’. Subrayó que el entorno de la selección es distinto, por la intensidad y porque sus integrantes, aunque cambian con la llegada de jóvenes talentos, mantienen la energía y el impulso característicos del conjunto español. Según sus palabras, preservar ese espíritu es un rasgo fundamental que explica los logros recientes de España en el baloncesto internacional.

El medio Europa Press detalló que, bajo la dirección de Chus Mateo, la selección atraviesa una etapa de transición generacional en la que se busca un equilibrio entre jugadores veteranos y nuevos valores. Alonso consideró positiva la llegada del técnico madrileño y elogió su capacidad para gestionar el relevo generacional. Valoró que Mateo fomenta la confianza del grupo y animó a los jugadores a mantenerse fieles a sus propios estilos, adaptándose a las necesidades colectivas del equipo.

Para Alonso, el proceso de consolidar la competitividad de la selección requiere tiempo y trabajo constante. Según destacó Europa Press, el escolta definió que el “gen ganador” de la selección no surge instantáneamente. Sostuvo que este se construye mediante una convivencia prolongada y la creación de una cultura particular basada en la ambición y la exigencia competitiva. Alonso anotó siete puntos en la reciente victoria sobre Ucrania, sosteniendo que la clave futura radica en formar un equipo frente al cual los rivales no tengan comodidad y reconociendo el desafío de mantener el talento distintivo de España, sumado a un carácter ambicioso en cada partido.

En lo personal, el jugador del Río Breogán atraviesa un buen momento dentro y fuera de la cancha. Así lo consignó Europa Press, que reflejó su satisfacción por los promedios de 15 puntos por partido y su agradecimiento por las distintas etapas de su carrera. Alonso se mostró consciente de las dificultades superadas, como las lesiones y los cambios de equipos, y afirmó que todo ello contribuyó decisivamente a su desarrollo como deportista y persona.

La trayectoria de Alonso comenzó con su salida de España hacia Estados Unidos en el verano de 2014, donde se incorporó primero al instituto Cushing Academy y después a la Universidad de Carolina del Norte para vivir una experiencia universitaria y deportiva en el baloncesto de la NCAA. Finalizó su ciclo en 2019 con una participación relevante en la liga universitaria estadounidense. Según relató a Europa Press, ese desafío estuvo precedido de dudas y miedos, pero una vez tomada la decisión, atravesó momentos difíciles y gratificantes, del todo convencido con la elección realizada.

En su análisis para Europa Press, Alonso hizo referencia a la diversidad de trayectorias entre jugadores jóvenes. Admitió que no todos los talentos acceden temprano a clubes de la liga ACB; en su caso, la oportunidad surgió cruzando el océano, apartándose de su familia y afrontando una realidad distinta. El escolta subrayó que afrontar esa clase de decisiones personales otorga enseñanzas útiles para el futuro, tanto para la vida como para la carrera deportiva, postulando que esos aprendizajes se pueden transmitir a otros en el momento del retiro.

Consultado sobre la creciente tendencia de jugadores españoles a probar suerte en el extranjero ante un entorno competitivo nacional con menos oportunidades, Alonso sostuvo que resulta complejo competir frente a propuestas académicas y deportivas del baloncesto universitario estadounidense. El medio Europa Press recogió su observación de que la motivación principal suele situarse en la posibilidad de compaginar la vida académica con la deportiva, más allá de las cuestiones salariales, lo cual representa una experiencia personal positiva. Alonso expresó su deseo de que la federación española logre reducir la fuga de talento, aunque admitió que la realidad actual ofrece alternativas difíciles de igualar, tanto para jugadores como para sus familias.

La posibilidad de regresar tras la experiencia internacional también fue valorada por Alonso. Explicó ante Europa Press que, en su caso, la etapa estadounidense sirvió como un impulso para volver a España más formado profesionalmente y con mayor bagaje tanto dentro como fuera de la cancha. El escolta concluyó que todo el recorrido vivido, incluido el miedo inicial, las dudas y los retos superados, ha sido determinante para su crecimiento y para afrontar de mejor manera su papel actual como referencia en el club y en la selección nacional.