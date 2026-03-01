El Rey llega a la cena oficial del MWC 2026

El saludo institucional a cargo de los principales representantes de la industria tecnológica y de importantes entidades empresariales marcó el inicio de la cena oficial previa al Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, en la noche del domingo. Según consignó el medio, el rey Felipe VI fue recibido en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) poco después de las 19:30, encabezando un acto al que acudieron figuras clave del Gobierno y de la administración catalana, así como altos directivos vinculados al evento.

De acuerdo con la información publicada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, dieron la bienvenida al monarca en la entrada principal del MNAC, acompañados por los ministros Óscar López y Jordi Hereu. El medio indicó que, en el mismo espacio, aguardaban también el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret. Por parte del Parlament, el presidente Josep Rull se ubicó ya en el interior del recinto, sin participar en el saludo oficial de bienvenida.

El evento contó con la presencia de altos ejecutivos internacionales, detalló el medio. Entre ellos, destacaron el presidente del consejo de la GSMA, Gopal Vittal, el vicepresidente de la GSMA, Ralph Mupita, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat. El rey Felipe VI saludó además al presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet; al presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; al director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, y al director ejecutivo de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula, además de otros representantes relevantes del sector tecnológico y empresarial.

Según informó la plataforma, la cena, que sirvió como antesala al encuentro internacional más influyente del sector tecnológico en la ciudad, situó al monarca al frente de la mesa principal. Lo acompañaron Pedro Sánchez, Salvador Illa, Josep Rull, Óscar López, Jordi Hereu, Carlos Prieto y Jaume Collboni, entre otros invitados de alto perfil. La configuración de la mesa reflejó la relevancia institucional y empresarial de los asistentes, en un contexto que anticipa la importancia del Mobile World Congress para el desarrollo tecnológico y económico tanto de Barcelona como de España.

El Mobile World Congress congrega cada año a miles de profesionales y empresas del ámbito tecnológico, y la cena inaugural presidida por Felipe VI constituye uno de los actos protocolarios de mayor relevancia previa a la apertura oficial del foro. Tal como publicó el medio, la velada en el MNAC acentuó la implicación de instituciones nacionales y locales, así como de organizaciones internacionales, en un espacio de colaboración que articula expectativas para el sector tecnológico global.

La presencia del monarca en Barcelona para la inauguración del MWC subraya el papel que el evento desempeña en la agenda económica y tecnológica del país. De acuerdo con lo consignado por el medio, la recepción y el desarrollo de la cena institucional reunieron a figuras de primer nivel político, empresarial y tecnológico, otorgando visibilidad a las alianzas y compromisos que acompañan el inicio de una de las principales citas internacionales de este sector.