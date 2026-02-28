La IFAB anuncia nuevas reglas contra las pérdidas de tiempo que entrarán en vigor en el Mundial

Durante la más reciente Asamblea General Anual de la International Football Association Board (IFAB), los delegados decidieron implementar pruebas adicionales para examinar con mayor detalle las interrupciones tácticas provocadas por lesiones de porteros, y estudiar propuestas que puedan desalentar ese tipo de conductas. Según consignó el medio, las conclusiones y resoluciones de la IFAB se traducirán en una serie de medidas orientadas principalmente a maximizar el tiempo efectivo de juego en el Mundial masculino de fútbol de Canadá, Estados Unidos y México en 2026, además de ampliar la intervención del VAR en determinadas jugadas y situaciones específicas.

De acuerdo con la IFAB, uno de los cambios más relevantes consiste en establecer un mecanismo de cuenta regresiva en saques de banda y de portería. La nueva normativa determina que, si un árbitro detecta que se está retrasando el saque deliberadamente, activará una cuenta atrás de cinco segundos. Si al concluir esos cinco segundos el balón no ha regresado al juego, el colegiado concederá al equipo rival un saque de banda o un tiro de esquina, según corresponda. Estas medidas, reportó la IFAB, buscan evitar demoras intencionadas que afectan el dinamismo de los encuentros.

Otra novedad importante afecta a los reemplazos de jugadores. Según lo publicado por la IFAB, los futbolistas sustituidos deberán retirarse del campo dentro de los 10 segundos posteriores a la exhibición del cartelón de cambios. Si un jugador no logra abandonar la cancha en ese lapso, se deberá dirigir igualmente fuera, pero no se permitirá el ingreso del sustituto hasta la primera interrupción del partido después de transcurrido un minuto, con el reloj en marcha. Esta disposición pretende minimizar los retrasos generados durante los cambios.

Adicionalmente, el organismo decidió que en situaciones donde un futbolista requiera atención médica en el campo, o cuando una lesión provoque que se detenga el juego, el afectado tendrá que salir del terreno y permanecer fuera por al menos un minuto tras la reanudación. La medida persigue desincentivar posibles tácticas de retraso mediante simulación o exageración de molestias físicas.

La Asamblea de la IFAB, celebrada en la localidad de Hensol, Gales, con la participación de representantes de la FIFA, la Federación Inglesa de Fútbol, las asociaciones escocesa, galesa e irlandesa, aprobó además la extensión y ajuste del protocolo del sistema de videoarbitraje. Según informó la IFAB, el VAR podrá intervenir en tres escenarios nuevos siempre que existan “pruebas claras”: primero, cuando una tarjeta roja resulta de una segunda amarilla incorrecta; segundo, en casos de error de identidad, cuando el árbitro sancione al jugador o equipo equivocado, tanto con una tarjeta amarilla como roja; y tercero, en los córners mal señalados, siempre que la revisión pueda terminarse de inmediato sin demorar la reanudación del partido.

Por otra parte, según detalló la IFAB, está previsto realizar consultas para evaluar nuevas medidas ante situaciones en las que los jugadores decidan salir unilateralmente del campo en protesta por decisiones del árbitro, como sucedió en la final de la Copa Africana de Naciones. También analizarán opciones frente a conductas en las que los futbolistas cubren su boca para comunicarse con rivales, una práctica que llamó la atención internacional tras el caso del argentino Gianluca Prestianni y el futbolista Vinícius.

Asimismo, la IFAB resolvió que continuarán las pruebas del denominado fuera de juego semiautomático, conocido como SAOT por sus siglas en inglés. El organismo indicó que recibió información actualizada sobre los avances en el desarrollo de esta tecnología, así como sobre el progreso del Soporte de Vídeo de Fútbol (FVS), una iniciativa liderada por la FIFA y que pretende apoyar la toma de decisiones en jugadas de fuera de juego mediante inteligencia artificial y análisis en tiempo real.

Entre las propuestas discutidas, la Asamblea enfatizó la importancia de responder a las demandas de clubes, federaciones y aficionados para que el fútbol mantenga un ritmo ágil y justo. Según publicó la IFAB, las nuevas reglas surgen como respuesta directa a solicitudes provenientes de diversos actores de la comunidad futbolística, que piden partidos más fluidos donde el tiempo efectivo de juego constituya la mayor parte del espectáculo. El organismo señaló: “Con estas decisiones ... se marca un paso decisivo y con visión de futuro para garantizar que el fútbol siga siendo rápido, justo y dinámico”.

La entrada en vigor de la mayoría de estas reglamentaciones está prevista para el Mundial masculino de Canadá, Estados Unidos y México 2026, donde se pondrán en práctica con el objetivo de evaluar su eficacia a gran escala. La IFAB aclaró que continuará vigilando la evolución de las nuevas normativas y recogerá datos sobre su impacto antes de considerar una posible extensión a otras competiciones internacionales y ligas domésticas.