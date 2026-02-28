Irán comienza el cierre del estrecho de Ormuz en represalia por los ataques de EEUU e Israel

La transmisión de una señal en frecuencia VHF advirtiendo sobre el cierre del estrecho de Ormuz fue detectada por el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), según informó la cadena panárabe Al Yazira. Esta alerta, presuntamente emitida por la Guardia Revolucionaria de Irán, señaló a las embarcaciones la interrupción del tránsito marítimo por una de las rutas más relevantes para el comercio global de combustibles. Ante el aviso, el UKMTO enfatizó que tales comunicaciones no representan restricciones legales para la navegación, a menos que se ejecuten conforme a los marcos legales internacionales establecidos. En este contexto, la principal noticia es que Irán, a través de su Guardia Revolucionaria, ha anunciado el comienzo de una operación destinada a bloquear el paso marítimo por el estrecho de Ormuz, como respuesta a los ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con la información de Al Yazira, fuentes de la Marina iraní confirmaron que se está procediendo a suspender el tráfico en el estrecho. Esta vía es un punto estratégico, ya que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el resto de los mercados internacionales, y es utilizada diariamente para el transporte de millones de barriles de petróleo desde Oriente Próximo.

El estrecho de Ormuz ha sido foco de tensiones geopolíticas debido a su importancia en la economía energética mundial. Según detalló Al Yazira, Irán ya había advertido en diversas ocasiones que consideraría bloquear el paso en caso de ser objeto de agresiones militares. La actual operación, anunciada por la Guardia Revolucionaria, surge en respuesta a bombardeos recientes atribuidos a fuerzas estadounidenses e israelíes, lo que incrementa el riesgo de una interrupción significativa en el suministro global de petróleo.

El UKMTO, citado por Al Yazira, recordó que solo notificaciones acordes a las regulaciones internacionales pueden establecer restricciones formales de navegación. El organismo británico insistió en que, de acuerdo al derecho marítimo internacional, las transmisiones de radio por sí solas carecen de vinculación legal si no van acompañadas de procedimientos reconocidos.

La decisión de Irán de iniciar el bloqueo del estrecho implica consecuencias directas sobre el comercio de energía. Según lo publicado por Al Yazira, alrededor de una quinta parte del petróleo consumido en el mundo transita por esta vía marítima. El cierre o restricción de este canal podría generar alteraciones de precios y afectar la estabilidad de los mercados energéticos internacionales.

La tensión en torno al estrecho responde a una prolongada disputa entre Irán y países occidentales, especialmente en relación con sanciones y enfrentamientos militares en la región. Medios como Al Yazira resaltaron que Irán ha reiterado en foros internacionales su derecho a adoptar medidas defensivas cuando percibe ataques directos, señalando el bloqueo del estrecho como una de sus opciones estratégicas más serias.

Por su parte, autoridades internacionales insistieron, según reportó Al Yazira, en que la libertad de navegación es un principio protegido por la legislación marítima, y cualquier intento de cortar el tránsito marítimo debe ajustarse a normas consensuadas y reconocidas globalmente.

La posición de la UKMTO se suma a las advertencias de distintas instancias internacionales que han llamado a la prudencia en la gestión de este enclave marítimo. El mensaje a la comunidad marítima global enfatizó la importancia de acatar solo las comunicaciones respaldadas por mecanismos legales validados y observó que la seguridad y la continuidad del comercio dependen del respeto a tales procedimientos.

Al Yazira también destacó que las autoridades iraníes han sostenido encuentros informativos con operadores y embarcaciones presentes en la zona, notificando de manera directa sobre la nueva situación y alertando respecto a riesgos potenciales en el área de tránsito, en línea con su estrategia de defensa ante las hostilidades recientes en la región.

En suma, la operación anunciada por Irán en el estrecho de Ormuz, en respuesta a los sucesos militares recientes, pone en el centro del debate mundial a la legalidad del bloqueo marítimo, su impacto energético y la vigencia de las normas internacionales que rigen uno de los corredores comerciales más utilizados del planeta, informó detalladamente el medio Al Yazira.