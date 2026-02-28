El Parque Nacional de Monfragüe se convierte este fin de semana en el centro del turismo ornitológico

Magada Haily Miriam ofrecerá una de las intervenciones destacadas sobre la observación de aves y la conservación en Uganda, mientras otros nombres femeninos relevantes también figuran en el programa de ponencias internacionales del evento. Según informó la agencia Europa Press, el Parque Nacional de Monfragüe se posiciona este fin de semana como epicentro del turismo ornitológico, con la celebración de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que reúne a asistentes y expositores de 13 países, entre ellos Bélgica, Costa Rica, Francia, Italia, Portugal y Uganda, además de participantes provenientes de 13 comunidades autónomas de España. El evento cuenta con un récord de 123 stands distribuidos en tres áreas: viajes y turismo, óptica y cámaras, y arte y naturaleza.

La edición de este año otorga un protagonismo especial a la mujer. El objetivo es combatir la percepción de que la ornitología es un ámbito mayoritariamente masculino. Para ello, la organización ha seleccionado a ponentes femeninas que trabajan en distintos campos y que, según publicó Europa Press, son referentes en España y en el extranjero. Entre las protagonistas figuran la fotógrafa Adriana Sánz, quien presentará su proyecto centrado en aves de regiones australes, y Lara Broom, quien abordará la experiencia de un itinerario ornitológico entre Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Además, la ilustradora Ana Fernández, oriunda de Extremadura, fue la encargada del cartel de FIO 2026, eligiendo el somormujo blanco como imagen central para visibilizar tanto la gran biodiversidad de la región como la necesidad de protección de los humedales.

Fotofío, el espacio de fotografía y cine de naturaleza de la feria, incluirá la conferencia ‘Lo que un puente hace posible’, a cargo de Adelina Ortiz y Marta Pedreño del colectivo Reveladas. Este grupo, integrado en la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, busca dar mayor visibilidad al papel de las mujeres en la fotografía de naturaleza. El domingo, la programación contempla la proyección del documental ‘Centinelas del Viento’ junto a un coloquio con la bióloga Laura Gangoso, implicada en el proyecto.

Europa Press detalló que, por primera vez, Canarias actúa como destino invitado. La consejera de Turismo, Victoria Bazaga, subrayó el “enorme potencial en turismo ornitológico” y la “riqueza natural extraordinaria” del archipiélago en la inauguración del evento. Además, en el contexto de las zonas de exposición y conocimiento, este año se inaugura el espacio dedicado a las grandes áreas ornitológicas de Extremadura, con especial atención a la comarca de La Serena. Esta región, situada en la provincia de Badajoz, concentra una diversidad notable de aves y actúa como enclave de referencia para la observación, aspecto que busca fomentar la feria entre los asistentes.

La dimensión económica de FIO queda representada por la previsión de entre 550 y 600 reuniones de negocio B2B durante el fin de semana. Estos encuentros profesionales favorecen la creación de alianzas y sinergias entre empresas del sector turístico, distribuidores, fabricantes de equipos fotográficos y ópticos, asociaciones conservacionistas y tiendas especializadas, tal como reportó Europa Press. Con la presencia de destinos turísticos de amplio reconocimiento y la asistencia de empresas y asociaciones internacionales, la feria refuerza su estatus de cita estratégica para el sector en la península y a nivel europeo.

El programa general incluye un total de 22 conferencias y coloquios, 15 talleres temáticos, rutas guiadas, presentaciones de libros y actividades dirigidas a públicos familiares e infantiles, según consignó Europa Press. Entre los talleres, destaca la sesión de pintura de aves con acuarela dirigida por el artista José Antonio Sencianes, que se extenderá durante cuatro horas y busca acercar a los asistentes al arte y la naturaleza en un formato práctico.

El aspecto competitivo y de carácter internacional de la feria se hace patente en el concurso fotográfico, que este año ha recibido 7.254 imágenes provenientes de 46 países, consolidando la vocación global de la cita y su atractivo para profesionales y aficionados de diferentes continentes.

El paso del tiempo y la evolución del turismo ornitológico en Extremadura también quedarán reflejados en la conferencia ‘Turismo ornitológico en Extremadura: una retrospectiva personal’, impartida por Martin Kelsey, guía de naturaleza británico afincado en Trujillo, quien, tras más de dos décadas en la región, compartirá su visión sobre los logros, desafíos y perspectivas de este sector clave para el desarrollo local.

El evento, reconocido como la feria de turismo ornitológico más relevante de España y la segunda de Europa, según publicó Europa Press, concentra la atención nacional e internacional durante el fin de semana y aprovecha la biodiversidad del Parque Nacional de Monfragüe como principal atractivo. La feria busca, mediante su programación y la diversidad de sus expositores y colaboradores, reafirmar la importancia de la biodiversidad en Extremadura, Canarias y otros territorios participantes, alentando la preservación del entorno y la dinamización económica a través del turismo de naturaleza.