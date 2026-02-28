Dewar (GSMA) reivindica el MWC como "espacio unificador" frente a las tensiones geopolíticas

Lara Dewar, directora general de Marketing de la GSMA, mostró su satisfacción por la presencia de empresas palestinas en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona durante una coyuntura internacional marcada por conflictos, especialmente en la edición del evento paralelo 4YFN, dedicado a empresas emergentes. A partir de esta intervención, Dewar definió al MWC como un punto de encuentro que actúa como “espacio unificador” frente a las actuales tensiones geopolíticas. Según detalló Europa Press, el congreso congrega a compañías de diferentes regiones involucradas en disputas, como Israel y Palestina, así como a representantes de Estados Unidos y China.

Durante su entrevista con Europa Press, Dewar recalcó que la finalidad del evento es crear conexiones y evitar que actúe como una confrontación política. La responsable de marketing explicó que el MWC busca reunir a las personas más destacadas del ámbito tecnológico mundial con el objetivo de impulsar el desarrollo y la innovación, sin tener en cuenta la procedencia de los participantes. Dewar añadió que las puertas del congreso permanecen cerradas para todas aquellas empresas sujetas a sanciones legales internacionales, respetando la normativa vigente en materia de cooperación y cumplimiento internacional.

La ejecutiva se refirió especialmente a la dinámica de las compañías procedentes de zonas en conflicto, valorando la acogida del MWC a empresas con diversos orígenes y su capacidad para promover el diálogo y la colaboración global. Según publicó Europa Press, Dewar valoró la hospitalidad que brinda Barcelona y su población, especialmente en el contexto del vigésimo aniversario del evento en la capital catalana. Manifestó un agradecimiento explícito a la ciudad y sus habitantes, quienes, según sus palabras, permiten que el congreso logre una perspectiva verdaderamente mundial, con la presencia de participantes de más de 200 países. Dewar comentó en tono distendido las incomodidades ocasionadas cada año por la celebración del evento, entre ellas los problemas de tráfico.

Más allá del contexto político, la directora de marketing de GSMA analizó los desafíos tecnológicos actuales y futuros para el sector de las telecomunicaciones. Según Europa Press, Dewar enfatizó la importancia que tiene la convergencia entre la tecnología satelital y las redes móviles, describiendo su integración como un “matrimonio” que permitirá avanzar hacia una conectividad sin interrupciones en todo el planeta.

En relación con la evolución de las redes móviles, Dewar señaló que la principal prioridad del grupo consiste en culminar la transición hacia el 5G. Este avance tecnológico, según sus declaraciones recogidas por Europa Press, actúa como impulsor de proyectos basados en inteligencia artificial, abriendo nuevas oportunidades para la industria tecnológica global. Dewar subrayó que la estrategia de la GSMA consiste en terminar de consolidar el despliegue de 5G antes de centrar sus esfuerzos en la próxima generación de conectividad, representada por el 6G. De acuerdo con sus propias palabras, el propósito es “asegurarnos de que, al iniciar las conversaciones sobre el 6G, mantengamos la tecnología armonizada”, a fin de evitar fragmentaciones y facilitar el desarrollo común en el ámbito internacional.

En conjunto, el MWC se consolida, según el análisis de Europa Press y los comentarios de su responsable de marketing, como un escenario en el que convergen industria, innovación, inclusión y diálogo internacional, potenciando a la ciudad de Barcelona como eje esencial para la comunidad tecnológica global.