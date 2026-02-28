Daniel Oviedo, de los Gemeliers, asegura que van "a por todas" tras la brutal agresión sufrida

Jesús Oviedo, integrante de Gemeliers, expresó que durante el ataque temió perder la oportunidad de volver a observar el rostro de su hermano luego de una reciente operación ocular. Este testimonio surge en el contexto de la investigación policial abierta tras la agresión ocurrida al salir de una discoteca en Madrid, donde tanto los miembros del grupo musical como sus parejas y un amigo resultaron heridos y debieron recibir atención médica en el Hospital Gregorio Marañón. Según informó el medio que reportó los hechos, el dúo aún lidia con las secuelas físicas y emocionales del violento incidente, que incluyó el uso de golpes y gas pimienta por parte de los atacantes.

De acuerdo con la misma fuente, Daniel Oviedo Morilla, compañero de Jesús e integrante de Gemeliers, confirmó que tienen identificados a quienes consideran responsables del ataque. Al ser consultado sobre si conocen a los agresores, el artista respondió: “Por supuesto”. Esta afirmación revela que el proceso de identificación está plenamente avanzado y que tanto los agredidos como su círculo cercano disponen de información precisa sobre los presuntos autores. La investigación policial continúa desarrollándose para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales de quienes participaron en la agresión, reportó el mismo medio.

El dúo musical, cuya popularidad es reconocida en distintos ámbitos del entretenimiento español, manifestó su determinación de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias legales. Daniel Oviedo agradeció el respaldo mediático recibido, señalando: “Muchas gracias también a vosotros por haceros eco de todo esto y, como bien has dicho, dejarnos por la justicia, que es lo más fiable hoy en día”. Estas declaraciones, recogidas por el medio, ratifican su confianza en que la resolución debe producirse ante los tribunales y no en el espacio público, destacando la relevancia de los procedimientos judiciales en este tipo de situaciones.

Ante la gravedad de los hechos y el impacto familiar, Daniel insistió en que no tienen intención de dar marcha atrás respecto a la denuncia ni en la defensa de sus derechos. “Vamos a por todas”, sentenció el cantante, en un mensaje que, desde su visión, subraya su compromiso de hacer valer la denuncia y exigir justicia. El medio encargado de difundir el caso señaló que este posicionamiento busca también llamar la atención sobre la persistencia de la violencia contra colectivos como el LGTBI y los jóvenes en entornos de ocio nocturno.

El ataque, que se produjo mientras los artistas y sus compañeros salían de una discoteca madrileña, tuvo consecuencias inmediatas en la salud de los afectados, que debieron ser trasladados al Hospital Gregorio Marañón. El uso de gas pimienta y la brutalidad de la agresión provocaron lesiones tanto físicas como psicológicas, según añadió el medio, motivando la intervención de las autoridades desde el primer momento. La familia de los Gemeliers ha mostrado preocupación por el impacto a largo plazo que podría conllevar el incidente, especialmente en lo referente a la recuperación emocional.

El avance de la investigación policial ha sido seguido de cerca por los propios hermanos Oviedo, quienes mantienen la esperanza de que se depuren responsabilidades y el caso siente un precedente en la lucha contra este tipo de actos violentos. Los Gemeliers han compartido su experiencia con la intención de visibilizar no solo la violencia recibida personalmente, sino también la que siguen enfrentando jóvenes y minorías en espacios nocturnos.

La respuesta mediática, según reflejaron en declaraciones recogidas por el medio, ha servido como plataforma para que el caso adquiera un eco mayor, fomentando la reflexión pública sobre los riesgos y la protección en los ámbitos de ocio. El seguimiento del asunto por parte de las autoridades y la firme postura de los afectados marcan el desarrollo de este caso, mientras se aguardan los avances finales en la investigación policial y las resoluciones que pueda dictar el sistema judicial.