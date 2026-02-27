Víctor Font ('Nosaltres') dará abono inmediato a los 5.000 primeros socios de la lista de espera

La posibilidad de que los nuevos abonados del FC Barcelona no se ubiquen únicamente en la tercera gradería, sino que se repartan por todo el estadio, figura entre los aspectos destacados de la propuesta presentada por la precandidatura ‘Nosaltres’, liderada por Víctor Font. Según informó el medio de comunicación que dio a conocer la noticia, Font acompañó este anuncio asegurando que, de llegar a la presidencia y una vez culminadas las obras del Spotify Camp Nou, los primeros 5.000 socios inscritos en la lista de espera accederán directamente a un abono, mientras se establecen mecanismos preferenciales para los siguientes en la lista.

De acuerdo con la información publicada, Font explicó que esta decisión pretende resolver la situación de los aproximadamente 15.000 socios que, según cálculos del equipo de Nosaltres, continúan aguardando con expectativas tener acceso a un carné de abonado al estadio. El dirigente precisó que la iniciativa contempla la asignación automática de abonos para los 5.000 socios mejor posicionados en la lista, mientras que para los otros 10.000 se habilitarán entre 1.000 y 5.000 localidades por partido, con precios equivalentes a los de abonado.

Carles Ordiales, integrante de la precandidatura, detalló que el plan dará salida a un tercio de la lista de espera mediante el ingreso directo de nuevos abonados, mientras que el resto podrá beneficiarse de un sistema que reserva entradas para cada encuentro. Según Ordiales, esta política busca garantizar el acceso regular al estadio para todos los miembros de la lista de espera y no segmentar la asistencia sólo a determinadas zonas del Camp Nou.

La propuesta de Font incorpora una solución adicional para aquellos socios que enfrenten circunstancias especiales. Nosaltres sugiere la creación de una excedencia de hasta tres años, dirigida a permitir que quienes sufran problemas de salud, estén trabajando en el extranjero o atraviesen dificultades económicas, mantengan su posición en la lista de espera sin perder los derechos asociados. Según reportó el medio, también habrá un sistema digital que permitirá a los socios consultar en tiempo real tanto su lugar en la lista como el tiempo estimado para acceder al abono correspondiente.

El enfoque presentado, según publicó la fuente, prioriza la fidelidad y la asistencia al estadio. Font puso énfasis en que los socios que acudan más habitualmente podrán obtener descuentos en el coste de su abono de hasta un 75%. Esta política se encuentra integrada a la propuesta de recuperar y multiplicar por cinco la capacidad de la Grada de Animación, una sección destinada a fortalecer el ambiente en el estadio durante los partidos del FC Barcelona.

La candidatura de Nosaltres destaca la integración de socios de base en el equipo de gestión, en colaboración con la plataforma de aficionados Seguiment FCB. Este enfoque se orienta a establecer políticas que pongan al socio en el centro de las decisiones del club, según apuntó Font en el anuncio recogido por el medio. El propósito es reforzar la relación entre el club y su masa social, ampliando el acceso y premiando la implicación activa de sus miembros.

Según la información proporcionada, la propuesta fue calificada por sus creadores como ambiciosa, pero ejecutable y adaptada a la realidad actual del club. Font subrayó que el objetivo general es lograr que el Spotify Camp Nou exhiba una alta ocupación de socios y socias en todos los partidos, dando respuesta a una demanda histórica amplificada por el largo periodo de espera de los actuales 15.000 integrantes de la lista.

La solución estructurada presentada por Nosaltres incluye herramientas digitales, incentivos financieros y criterios de distribución equitativa de los abonos, buscando consolidar un modelo de acceso que combine transparencia y justicia en la asignación de localidades. La propuesta mantiene el criterio histórico del club de priorizar a los asociados, al tiempo que amplía las facilidades y la flexibilidad para que una mayor parte de la afición culé pueda asistir regularmente tanto al Camp Nou como al Palau Blaugrana, instalación que también forma parte de los compromisos del equipo liderado por Font.

En síntesis, de acuerdo con el medio que divulgó la noticia, la iniciativa apuesta por poner en manos de los socios herramientas tangibles para fortalecer su vínculo con la entidad, en un contexto marcado por la reinauguración del estadio y el deseo de renovar la relación histórica entre el FC Barcelona y su afición organizada.