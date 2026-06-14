Sin Ucrania, Europa tendrá dificultades para responder a amenazas de Rusia, según Zelenski

Berlín, 14 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, defendió la importancia de Ucrania para la seguridad de Europa y aseguró que sin las capacidades y la experiencia ucranianas, los países europeos tendrán dificultades para responder a las amenazas a largo plazo por parte de Rusia.

"Dadas las intenciones a largo plazo de Rusia, el hecho de que ahora esté construyendo bases a las puertas de Europa, incluso en lugares donde no existían bases militares en la época soviética, demuestra claramente que sin Ucrania, sin nuestras capacidades y nuestra experiencia, Europa podría enfrentarse a enormes dificultades", afirmó anoche durante su habitual mensaje a la nación.

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En este sentido, dijo que es cierto lo que dicen muchos líderes en cuanto a que "no sólo Ucrania necesita a Europa, sino que Europa también necesita a Ucrania".

Advirtió de que los retos para la seguridad que representa Rusia no son cosa de un año o de cinco años, porque Moscú "ha optado por una estrategia antieuropea y antidemocrática a largo plazo y está construyendo su rumbo político en torno a ella".

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Zelenski afirmó, además, que entre todas las naciones europeas que se han adherido a la Unión Europea o que contemplan esa posibilidad, Ucrania es la que más se sacrifica por Europa, y no se limita sólo a llevar a cabo reformar internas y a atravesar una transformación.

"Estamos luchando por nuestro Estado, por nuestra independencia y por nuestro derecho a elegir nuestro propio camino y a ser Europa. Y este derecho nuestro es, al mismo tiempo, el derecho de todas las naciones de nuestra región. Luchamos por nuestra libertad y la de ellas, por Europa para nosotros y para ellas: por los Estados bálticos y por Polonia, por Hungría y Eslovaquia, por Rumanía y Moldavia, y por los pueblos del Cáucaso", dijo.

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Por eso, agregó, el destino de Europa se está decidiendo en Ucrania, en la guerra, en cómo termine, "y en si Rusia seguirá teniendo la fuerza y el deseo, tras esta guerra, de amenazar la existencia de Ucrania y de sus demás vecinos, y de toda Europa".

"Por eso debemos poner fin a esta guerra con dignidad y con garantías de seguridad", añadió, y señaló que eso e lo que discutirá Ucrania con sus socios durante la cumbre del G7 en Francia, y más adelante en la del Consejo Europeo y en la de la OTAN en Ankara.

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Zelenski habló asimismo sobre los preparativos para las citas diplomáticas de la próxima semana y señaló que "habrá mucha actividad a partir del lunes".

Añadió que Ucrania está preparada para abrir seis capítulos en las negociaciones para la adhesión a la UE.

"Esperamos lograr más resultados este verano para nuestra integración en la Unión Europea. Al menos por nuestra parte, no habrá retrasos. Y es muy importante que nuestros socios también perciban toda la importancia de este proceso", señaló.