Elma Saiz comparece mañana en el Congreso para informar de las previsiones del gasto en pensiones

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comparecerá este lunes en el Congreso para informar de las previsiones del gasto en pensiones recogidas dentro del primer informe del Modelo Integrado de Proyección del Gasto en Pensiones a largo plazo (INTegraSS) referido al año 2025.

Saiz comparecerá a petición propia en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo para presentar ese primer informe que ya hizo público el pasado abril junto al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

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La presentación al Parlamento de INTegraSS será este lunes a las 18.00 horas. Además de informar sobre el gasto de pensiones, también lo hará para presentar el informe de balance sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo 2020-2025.

SE PREVÉ UN GASTO DEL 14% DEL PIB

En la presentación del informe en abril, Elma Saiz ya avanzó que el gasto promedio de las pensiones sobre el PIB se mantendrá en el entorno del 14% en el horizonte hasta 2050, lo que supone un porcentaje inferior respecto a la última estimación que hizo la AIReF, que situó el gasto en el 14,4%, y que ya se encontraba dentro de la regla de gasto en pensiones pactada con Bruselas.

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Con la herramienta que Saiz presentará al Parlamento, el Ejecutivo pretende anticipar soluciones a los problemas que puedan surgir en el sistema de pensiones, entre ellos y el más inmediato, la jubilación de la generación del 'baby boom'.