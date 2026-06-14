El presidente de Rumanía cambia de primer ministro para facilitar la formación de gobierno

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha anunciado este domingo que cambia a su primer ministro del país con la idea de recabar el suficiente apoyo político para formar un gobierno estable en medio de un tumultuoso tiempo político desde la moción de censura del 5 de mayo contra el ahora jefe de Gobierno en funciones Ilie Bolojan, desencadenada por la fractura de su coalición europeísta, formada por cuatro partidos políticos.

Dan ha confirmado la retirada de su asesor Eugen Tomac, una figura que despertaba escepticismo en la clase política rumana, y anunciado al exministro de Obras Públicas Adrian Vestea como su nuevo nominado. "Prooccidental, hombre de diálogo, con valores y que ha trabajado mucho tiempo con presupuestos, por lo que estoy convencido de que se desempeñará con éxito en esta nueva tarea", ha manifestado el presidente en un mensaje publicado en redes sociales.

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El presidente ha procedido a aplaudir la "seriedad" exhibida por Tomac antes de reconocer que la decisión ha sido tomada "tras consultar con los partidos políticos". Dan ha pedido calma y comprensión a los partidos y defendido su elección inicial. "Ni el señor Tomac ni yo hemos jugado a gobernar", ha asegurado.

Durante las conversaciones con el presidente, los liberales del Partido Nacional Liberal (PNL) y los conservadores de la Unión Salvar Rumanía (USR) se han negado a apoyar un gobierno que incluya a ministros del Partido Socialdemócrata (PSD).

El Gobierno de Bolojan se desmoronó después de quedarse en minoría a finales de abril tras la salida del PSD de la coalición, formación que acabó aliándose con la ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) para presentar una moción de censura que hizo caer finalmente al Ejecutivo.

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Los integrantes del Gobierno --formado entonces por el PSD, el PNL, la USR y representantes de la minoría húngara de la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (UDMR)-- tomaron posesión en junio de 2025 tras lograr un acuerdo centrado en reducir el mayor déficit presupuestario de la Unión Europea (UE).