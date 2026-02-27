Terelu Campos apoya la faceta de escritora de Alejandra y marca distancia con Laura Matamoros

A pesar de ser compañeras de cadena, Terelu Campos trata de mantenerse independiente de su hija, Alejandra Rubio, en cuanto a los temas de actualidad que le competen y que ahora son varios. Afortunadamente para ella, la preventa de su primera novela ha conseguido poner en un segundo plano toda la polémica que mantienen su pareja, Carlo Costanzia con su prima, Laura Matamoros, aunque no como a Alejandra le hubiera gustado.

Precisamente Terelu confirmaba que ya "sabía" que Alejandra estaba escribiendo la novela, aunque al preguntarle si es verdad que tiene tintes autobiográficos, la periodista ha sido rotunda en su respuesta: "Yo no tengo ni idea, hijo, te lo digo de verdad". La hermana de Carmen Borrego afirma que esta nueva faceta de su hija no le ha sorprendido: "¿Por qué? Le gusta leer y le gusta escribir, pues ya está". Por eso no es de extrañar que diga que está "orgullosa siempre de ella", además de muy contenta porque haya decidido escribir la novela.

A pesar de que, durante unos días, esta nueva faceta profesional de Alejandra ha eclipsado la polémica entre los primos Flores, a sólo unas horas de que Terelu reciba a su yerno en 'De viernes', la colaboradora ha querido marcar distancia con Laura Matamoros, a quien hace sólo una semana decía tener cariño: "Yo no tengo relación con nadie", decía de camino al trabajo.