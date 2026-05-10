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Putin propone al excanciller alemán Schroeder como mediador internacional sobre la guerra de Ucrania

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha propuesto el nombre del excanciller alemán Gerhard Schroeder como posible mediador internacional para resolver las deterioradas conversaciones de paz sobre Ucrania; una posibilidad sobre la que el exmandatario alemán, que desde hace años mantiene vínculos con empresas rusas, no ha querido hacer comentarios.

"De todos los políticos europeos", declaró Putin al término de las celebraciones del sábado del Día de la Victoria en Rusia, "preferiría hablar con Schroeder" en un momento en que, de acuerdo con el mandatario ruso, la guerra de Ucrania parece avistar su final. "Si alguien pudiera echarnos una mano, estaríamos muy agradecidos", ha añadido Putin.

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Schroeder, de 82 años, no ha contestado a las preguntas de la agencia DPA sobre la propuesta de Putin. Quedan sus últimas declaraciones de enero en el 'Berliner Zeitung', donde recomendó a la comunidad internacional que "debería dejar de demonizar a Rusia como el eterno enemigo" y defendió la necesidad de restaurar los vínculos energéticos con Moscú.

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