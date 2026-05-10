Emiratos intercepta dos drones iraníes en medio de jornada de ataques contra golfo Pérsico

Dubái, 10 may (EFE).- El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) informó este domingo de que sus sistemas de defensa aérea interceptaron con éxito dos drones lanzados desde Irán, en el marco de una jornada de ataques contra países del golfo Pérsico.

En esta acción de hoy, el ministerio aseguró que no se reportaron víctimas, aunque desde el inicio de los ataques iraníes han muerto en EAU doce personas, entre ellas dos militares emiratíes, mientras que 230 personas de más de una treintena de nacionalidades resultaron heridas.

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Asimismo, afirmó que mantiene un "alto nivel de preparación" para hacer frente a cualquier amenaza y aseguró que responderá "con firmeza" a cualquier acción que busque socavar la seguridad y estabilidad del país.

Desde el inicio de los ataques de Teherán contra EAU en respuesta a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, las defensas aéreas emiratíes han interceptado un total de 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.265 vehículos aéreos no tripulados (UAV), detalló Defensa en su comunicado.

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Este suceso tiene lugar en la misma jornada en la que el Ejército de Kuwait detectó "varios drones hostiles" en su espacio aéreo, al tiempo que Catar denunció un ataque con un dron contra un buque de carga comercial en sus aguas territoriales.

El ataque se produce en medio de una fuerte escalada de tensión en el estratégico estrecho de Ormuz, donde Irán y EE.UU. han intercambiado amenazas y acciones militares en los últimos días.

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Irán ha impuesto restricciones al paso de buques y petroleros en el estrecho desde los primeros días de la guerra con Israel y EE.UU., lo que ha provocado que los precios del crudo se disparen por encima de los 100 dólares.

Estados Unidos, a su vez, respondió con un bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril para presionar al país a firmar un acuerdo de paz, que hasta el momento no se ha logrado, mientras la Casa Blanca sigue esperando la respuesta de Irán a su última propuesta. EFE

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