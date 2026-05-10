Pedro Sánchez envía "un abrazo al pueblo hermano mexicano" tras el "espectáculo" del viaje de Ayuso

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha querido enviar este domingo "un abrazo al pueblo hermano mexicano" tras el "espectáculo" que, en su opinión, ha dado la presidenta de la Comunidad y el PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su viaje a México.

"Va la señora Ayuso a México a dar lecciones de historia y acaba dando vergüenza ajena", ha comentado Pedro Sánchez en el transcurso de un mitin que ha compartido este domingo junto a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de La Línea de la Concepción (Cádiz) a una semana de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

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Pedro Sánchez ha aprovechado el mitin, ante un aforo de unas 1.200 personas, para aludir al viaje de Ayuso a México y comentar que "menuda paciencia hay que tener con la derecha española, hasta incluso fuera de nuestras fronteras".

Dicho esto, ha enviado "un abrazo a ese pueblo hermano mexicano que nos ayudó durante la Guerra Civil, a esos refugiados españoles que tuvieron que salir de España como consecuencia del golpe de estado de (Francisco) Franco y que encontraron su hogar" en México "bajo la presidencia de un gran mexicano como fue Lázaro Cárdenas", ha añadido Pedro Sánchez para concluir su comentario.

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