Faé dice que el partido ante Ecuador se decidirá "en los pequeños detalles"

Redacción Deportes, 13 jun (EFE).- El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Faé, predijo este sábado que el encuentro del domingo en Filadelfia entre su equipo y Ecuador llega muy igualado y que "el resultado se decidirá en los pequeños detalles".

"El espíritu del equipo es muy bueno. Sabemos que será un partido de gran calidad. Ambos equipos tienen mucha confianza", explicó Faé en la rueda de prensa previa al debut de su escuadra y la Tri en el Mundial 2026, donde ambas selecciones se encuadran en el Grupo E junto a la tetracampeona Alemania y la debutante Curazao.

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El excentrocampista del Nantes francés aseguró que "hay buenos jugadores en ambos equipos" y que consideró que "el resultado se decidirá en los pequeños detalles".

"Queremos jugar nuestro fútbol. No queremos adaptarnos al juego de Ecuador. Son un buen equipo, y veremos a lo largo del partido si podremos jugar nuestro fútbol o si tendremos que adaptarnos a su manera de jugar", aseguró Faé con respecto a un equipo ecuatoriano que ha sido un modelo de solidez defensiva (solo cinco goles encajados en los 18 partidos de las eliminatorias Conmebol) pero al que también la ha faltado gol.

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El debut de ecuatorianos y marfileños se considerá crucial para el destino del grupo, ya que el ganador se perfilaría como gran aspirante a discutirle el primer puesto a Alemania.

Al ser preguntado por la posibilidad de adoptar un enfoque precavido para el debut del domingo en un torneo en el que el nuevo formato puede permitir pasar a un equipo a dieciseisavos con pocos puntos, Faé dijo que no tiene en mente "hacer cálculos" matemáticos.

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"Mañana saldremos a ganar. Queremos lograr los tres puntos", dijo el preparador marfileño, que aseguró que el deseo de su equipo es "ganar todos los partidos del grupo".

Faé también expresó su deseo de romper el maleficio de 'Los elefantes' contra equipos sudamericanos en los Mundiales tras las derrotas cosechadas ante Argentina (2006), Brasil (2010) y Colombia (2014) en sus tres participaciones hasta la fecha, y consideró que sus jugadores "de verdad" merecen sumar una victoria este domingo.

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Campeona de África en 2023, cuando Faé fue contratado como entrenador interino, Costa de Marfil, segunda en las clasificatorias africanas tras Túnez, llega lanzada a este Mundial tras derrotar con un sorpresivo 2-1 a Francia hace apenas 10 días. EFE