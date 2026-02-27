Israel anuncia bombardeos contra "terroristas" que habrían salido de un túnel en el sur de Gaza

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes bombardeos contra supuestos "terroristas" que habrían salido el jueves de un túnel situado en los alrededores de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, en lo que ha descrito como "una violación del alto el fuego" en vigor desde octubre de 2025.

Así, ha señalado en un comunicado que sus tropas siguen operando en el lado de la 'línea amarilla' en Gaza, "destruyendo infraestructura subterránea y en superficie" y "eliminando a los terroristas que quedan en la zona".

"Las fuerzas identificaron ayer (por el jueves) a terroristas armados que salieron de una infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafá y violaron el acuerdo de alto el fuego", ha manifestado, antes de resaltar que la Fuerza Aérea llevó a cabo bombardeos que "eliminaron a varios terroristas".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "en respuesta a esta violación, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han llevado a cabo un ataque dirigido contra terroristas de Hamás en Rafá durante la madrugada del viernes", sin más detalles al respecto.

Israel considera que decenas de milicianos del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, estarían en túneles situados en el sur de Gaza en zonas bajo control de las tropas israelíes en la 'línea amarilla', sin que por ahora se haya alcanzado un acuerdo para que obtengan un paso seguro hacia las zonas de las que se replegaron las fuerzas de Israel a raíz del citado acuerdo.

Fuentes palestinas han denunciado este viernes la muerte de al menos cinco palestinos en varios ataques israelíes contra el centro y el sur de Gaza, concretamente en Deir el Balá y Jan Yunis, respectivamente, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

El Ministerio de Sanidad gazatí cifró el miércoles en 618 los muertos y en 1.663 los heridos por ataques israelíes desde el 10 de octubre, fecha en la que se han recuperado 732 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, que se encuentran ahora dentro de la llamada 'línea amarilla', que ocupa el 53% del territorio del enclave palestino.

Asimismo, manifestó que la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado por ahora 72.082 palestinos muertos y 171.761 heridos, si bien remarcó en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".