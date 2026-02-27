El nuevo Código Ético y Deontológico de la Enfermera incorpora "todos los cambios sociales, legislativos y normativos"

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) aún debe emitir el informe preceptivo para la entrada en vigor del nuevo Código Ético y Deontológico de la Enfermería Española, uno de los requisitos establecidos en la aprobación del documento. Según informó el medio, este marco regulador pretende integrar los cambios experimentados en los últimos cuarenta años, abarcando tanto transformaciones sociales como legislativas y normativas.

La presidenta de la Comisión Deontológica Nacional del Consejo General de Enfermería, Tayra Velasco, expuso en Madrid, durante la II Jornada Deontológica Nacional de Enfermería, que el nuevo código representa un avance cualitativo en la atención al conjunto de la ciudadanía. El Consejo General de Enfermería detalló que la actualización fue aprobada hace unos meses por la Asamblea de presidentes de la Organización Colegial y que el documento servirá como guía de actuación para todo el colectivo profesional.

De acuerdo con lo publicado por el medio, las voces principales de la profesión consideran que este cambio dota a la Enfermería de un referente ajustado a las exigencias actuales. Velasco subrayó que el objetivo de la deontología radica en la búsqueda de la excelencia profesional y explicó que la herramienta permitirá a las enfermeras consultar cuestiones relacionadas con la confidencialidad, el consentimiento informado y la historia clínica, aspectos definidos en los 108 artículos y 27 áreas temáticas del texto.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, expresó en el mismo acto que el marco deontológico debe entenderse como una guía viva, susceptible de evolucionar en paralelo al desarrollo social y profesional. Explicó que no se trata de un sistema fijo, sino de un reflejo de los deberes e identidad de la Enfermería, afirmando que la disciplina profesional “no solo se define por lo que hace, sino por cómo y por qué lo hace”. Pérez Raya añadió, según consignó el medio, que la valoración social de la profesión enfermera requiere que su ejercicio descanse sobre fundamentos como el respeto a la dignidad de los pacientes, la promoción del bienestar, la justicia y la equidad.

Según reportó la fuente, el Consejo General de Enfermería defendió que el nuevo código es un instrumento que beneficia por igual a profesionales, pacientes y sociedad. El texto busca garantizar que la práctica enfermera se base en la responsabilidad, la eficiencia y la efectividad, orientándose siempre al respeto de la persona atendida.

Durante el evento, se abordaron temas como los conflictos éticos en el entorno clínico, la relevancia de la comunicación y la gestión de consentimientos informados, aspectos que el código incorpora en respuesta directa a la complejidad y las demandas actuales de la realidad sanitaria.

En su intervención, José Luis Cobos, presidente del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), analizó los retos que afronta el sistema sanitario, atribuidos al envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas, la disparidad social, la presión sobre los servicios y la digitalización. Cobos indicó que la Enfermería tiene la tarea de asumir el liderazgo frente a esta coyuntura y señaló que el Código Ético internacional continúa siendo un pilar fundamental que recuerda a los profesionales su compromiso con las personas y con la sociedad. Añadió que la versión nacional del código incorpora una actualización de los principios rectores que deben orientar la labor diaria de las enfermeras, según publicó el medio.

El Consejo General de Enfermería precisó que la normativa responde al propósito de alinear la práctica profesional con los cambios experimentados en los planos legislativo y social en las últimas décadas. Indicó que el nuevo marco regula procedimientos sensibles, como el manejo de datos clínicos y la obtención de consensos informados, que han ganado especial relevancia por las transformaciones normativas recientes.

Durante las jornadas organizadas en colaboración con el Instituto de Formación Sanitaria (ISFOS) y la Comisión Deontológica Nacional de Enfermería, se reiteró la idea de que el código ético facilita herramientas para resolver dudas que puedan surgir durante el ejercicio diario, mejorando la toma de decisiones en aspectos complejos o dilemáticos de la atención clínica. Además, el documento pretende acompañar a las enfermeras no solamente en el cumplimiento normativo, sino también en la promoción activa de un modelo de cuidado fundamentado en valores esenciales para la profesión.

El texto reconoce la importancia de responder a los desafíos actuales que enfrentan los sistemas sanitarios, destacando la adaptación a las tendencias demográficas, tecnológicas y sociales. Con ello, la enfermería refuerza su papel en el sostenimiento y mejora del bienestar de la ciudadanía bajo un marco de referencia actualizado y adaptado a los tiempos contemporáneos, según subrayó la cobertura del medio.