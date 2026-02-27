Agencias

Butragueño: "Confiamos en que nuestros jugadores van a responder a la exigencia del Real Madrid-City"

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, aseguró que en el club confían "claramente" en que sus jugadores "van a responder a la exigencia" de la eliminatoria que les enfrentará al Manchester City en octavos de final de la Champions.

"Es curioso que todas las temporadas estamos jugando contra ellos, creo que ya son cinco temporadas seguidas jugando contra el Manchester City y, por lo tanto, nos conocemos muy bien. Ellos tienen un gran equipo y eso le da muchas opciones a Guardiola", analizó en declaraciones a Movistar+.

El exfutbolista recordó que "el primer partido es en el Bernabéu", por lo que les "obliga a conseguir un buen resultado" que les permita "defenderlo en Mánchester". "Los espectadores van a disfrutar mucho, porque siempre son partidos de fútbol ofensivo, de dos equipos que quieren mandar en el partido, normalmente con bastantes goles, es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo", dijo.

"Por lo tanto tendremos que prepararlo muy bien, tenemos jugadores lesionados que son muy importantes, confiamos en que estén en condiciones para la eliminatoria, porque vamos a necesitar a todos, dada la exigencia del rival. Pero lo vivimos con ilusión, esta competición significa mucho para nosotros, eso lo sabemos todos y confiamos claramente en la capacidad de nuestros jugadores y en que van a responder a la exigencia", concluyó.

EuropaPress

