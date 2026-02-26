Unión Sindical Obrera y la Plataforma Estatal de TCAE consideran un "éxito rotundo" las concentraciones de este jueves

La Federación de Atención a la Ciudadanía de Unión Sindical Obrera (FAC-USO) y la Plataforma Estatal de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) afirmaron que las protestas realizadas en hospitales y sedes de las consejerías de Sanidad de Canarias y Baleares muestran que la demanda de este colectivo forma parte de un conflicto estructural, con alcance en todo el territorio nacional. Ambas organizaciones han señalado que la participación de “miles” de profesionales de diferentes regiones pone de manifiesto que la petición de mejoras laborales y salariales no responde a situaciones aisladas, sino que implica a un elevado número de trabajadores esenciales en la sanidad pública. Según informó la agencia Europa Press, FAC-USO y la Plataforma Estatal de TCAE han valorado como un “éxito rotundo” la convocatoria de paros y concentraciones de este jueves.

De acuerdo con Europa Press, las movilizaciones de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería se desarrollaron frente a las consejerías de Sanidad de cada comunidad autónoma y reunieron a un gran número de participantes, quienes expresaron su descontento debido a la precariedad laboral que, aseguran, persiste desde hace años y que, según denuncian, las autoridades continúan sin atender. La Plataforma de TCAE y FAC-USO han hecho un llamado para que la situación se resuelva mediante una reclasificación profesional inmediata al subgrupo C1 y una equiparación salarial acorde a esa categoría profesional.

FAC-USO destacó a Europa Press que “hoy hemos visto en toda España lo mismo: profesionales hartos de esperar, hartos de promesas y decididos a no dar un paso atrás. Esto no es una protesta más, es un punto de inflexión”. La organización sindical indicó que las movilizaciones reflejan un mensaje “claro y unánime”, al subrayar el papel que desempeñan las TCAE en la estructura de la sanidad pública. Según el sindicato, las tareas que desarrollan estos profesionales resultan esenciales en el cuidado directo de los pacientes y en el correcto funcionamiento diario de hospitales y centros de salud, describiéndolos como un pilar imprescindible de todo el sistema.

Europa Press detalló que el colectivo TCAE reclama que se reconozca, a través de la reclasificación en el subgrupo C1, la coherencia normativa, la justicia profesional y la adaptación a la realidad actual del sistema sanitario. Las organizaciones manifestaron que los actuales niveles de reconocimiento y remuneración no se corresponden con las responsabilidades y la carga de trabajo que asumen estos profesionales, lo que se traduce en una situación de desventaja en relación con otros grupos laborales del sector.

FAC-USO hizo hincapié en que el sistema sanitario no puede seguir dependiendo de profesionales cuya labor no se valora adecuadamente desde el punto de vista salarial y profesional. Según declaró el sindicato a Europa Press, “la realidad del trabajo debe reflejarse en el reconocimiento profesional, y eso pasa por el C1”. Además, advirtieron que mantendrán las protestas y las incrementarán si no se obtienen respuestas concretas y avances “reales e inmediatos” por parte de las administraciones públicas.

El medio Europa Press difundió las declaraciones de FAC-USO, que anticipó la disposición a escalar las acciones de protesta en el caso de que las autoridades responsables continúen sin proporcionar soluciones válidas a las demandas presentadas. “Hoy hemos llenado las calles. Mañana, si es necesario, iremos más allá. No vamos a parar hasta que se reconozca lo que es justo”, aseguró la organización sindical en uno de sus comunicados oficiales.

Durante las movilizaciones, tanto FAC-USO como la Plataforma Estatal de TCAE recordaron que el conflicto afecta a miles de trabajadores de todo el sistema sanitario estatal, cuya reivindicación central es la mejora de sus condiciones laborales, profesionales y económicas. Europa Press consignó que el objetivo de las concentraciones era visibilizar el alcance nacional de las demandas y ponerlas en la agenda política de las administraciones sanitarias autonómicas y estatales.

Los sindicatos insistieron ante Europa Press en que la lucha del personal TCAE no será “puntual ni territorial”, pues se trata de un asunto estructural que incide en la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario en su conjunto. Las organizaciones solicitaron a las autoridades una negociación efectiva para la reclasificación de estos técnicos, subrayando que la respuesta política y administrativa debe ser “coherente con el trabajo y la responsabilidad diaria” que asumen.

Finalmente, FAC-USO y la Plataforma Estatal de TCAE enfatizaron en su comunicación transmitida por Europa Press que la continuidad y la posible intensificación de las movilizaciones dependerán de la voluntad de las autoridades para abordar las demandas planteadas, reiterando su compromiso de mantener la presión hasta que se produzcan los cambios reclamados y se logre la equiparación profesional y salarial para todo el colectivo.