Siria y facciones drusas de Sueida acometen un primer intercambio de unos 60 prisioneros tras combates de 2025

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) destacó que este primer intercambio de prisioneros entre las autoridades sirias y las facciones drusas de Sueida puede allanar el terreno para nuevas liberaciones y fomentar el diálogo sobre cuestiones humanitarias pendientes, entre ellas la situación de cientos de personas desaparecidas en el sur de Siria desde los combates de julio de 2025. Según publicó el CICR, la operación permitió la liberación de 86 personas: 61 entregadas por parte de las autoridades sirias y 25 por las fuerzas drusas que controlan la ciudad de Sueida. Stephan Sakalian, jefe de la delegación del CICR en Siria, expresó el deseo de que esta iniciativa facilite la reunificación de familias separadas y abra posibilidades para abordar otras preocupaciones urgentes.

Tal como consignó el CICR en un comunicado, la intervención del organismo se produjo a solicitud de las partes en conflicto, en calidad de intermediario neutral. Durante la operación, el CICR aseguró condiciones de traslado seguras y dignas para los liberados, incluyendo la presencia de personal médico para responder a cualquier emergencia de salud. El agradecimiento del CICR se extendió a todos los actores involucrados en lograr la liberación y retorno de prisioneros a sus familias tras meses de espera e incertidumbre.

El medio reportó que este intercambio ocurrió tras los violentos enfrentamientos registrados en julio de 2025 en la provincia de Sueida, al sur de Siria, que culminaron con la muerte de varios cientos de personas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con base en Londres y una red de informantes en Siria, calculó que los choques entre milicias drusas y grupos beduinos, estos últimos con apoyo de las fuerzas de Damasco, se saldaron con más de 2.000 fallecidos. De esa cifra, cerca de 800 eran civiles drusos. La magnitud de estos enfrentamientos, así como el alto número de víctimas entre la población civil, motivaron múltiples denuncias de organizaciones humanitarias respecto a violaciones graves de los Derechos Humanos y a patrones de violencia sectaria.

Según las fuentes recogidas por el CICR, los combates en julio de 2025 derivaron en detenciones masivas y en la desaparición de un número indeterminado de personas. Los familiares de los desaparecidos manifestaron durante meses la incertidumbre y el sufrimiento derivados de no conocer el paradero de sus seres queridos. La operación facilitada por el CICR fue vista por diversas partes como un avance hacia la solución de algunas de las secuelas humanitarias más acuciantes del conflicto reciente.

Tras la caída del gobierno de Bashar al Assad, ocurrida en diciembre y propiciada por una ofensiva impulsada por grupos yihadistas y fuerzas rebeldes encabezadas por Hayat Tahrir al Sham (HTS), Sueida y otras áreas del sur de Siria experimentaron un nuevo ciclo de inestabilidad. Las nuevas autoridades, instaladas luego de la salida de Assad, se enfrentaron a numerosos retos en materia de seguridad, algunos con un claro componente sectario, según detalló el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Las promesas de Ahmed al Shara, antiguo líder de HTS conocido previamente como ‘Abú Mohamed al Golani’, de garantizar la estabilización de la región han chocado con incidentes recurrentes de violencia y con la desconfianza entre las diferentes comunidades.

El CICR reiteró que su papel como facilitador neutral ha buscado satisfacer los principios básicos de dignidad y seguridad en todas sus operaciones. El organismo enfatizó que la experiencia adquirida en procesos similares en otras zonas de conflicto refuerza la importancia de la participación neutral de actores humanitarios para alcanzar soluciones a situaciones de detención y desaparición en contexto de violencia continua.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos alertó que, pese al intercambio efectuado y a la liberación de decenas de prisioneros, la suerte de cientos de desaparecidos sigue sin esclarecerse y persiste la preocupación por el respeto a los Derechos Humanos en la región. Las organizaciones humanitarias siguen reportando denuncias sobre la persistencia de violencia sectaria y detenciones arbitrarias en los territorios afectados.

La provincia de Sueida, de mayoría drusa, representa un enclave estratégico en el sur de Siria. Las tensiones entre grupos locales y fuerzas externas han mantenido a la población bajo un clima de inseguridad, según documentó el medio. El reciente acuerdo impulsado por el CICR se produjo ante el reclamo constante de familiares y sociedad civil para encontrar una vía pacífica que permita reducir el número de personas desaparecidas y atender las violaciones reportadas en meses anteriores.

El Comité Internacional de la Cruz Roja mantiene abiertas sus gestiones para facilitar próximos acuerdos en materia de liberaciones y para colaborar con el esclarecimiento del destino de quienes continúan desaparecidos tras los enfrentamientos de 2025, según informó el propio organismo. Diversos actores internacionales y redes humanitarias monitorean el desarrollo de la situación en Sueida y el resto del sur de Siria, tratando de aportar a la resolución del conflicto y a garantizar el respeto básico a los derechos de la población civil, conforme detalla la información recopilada en los últimos reportes de las organizaciones implicadas.