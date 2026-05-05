Dos muertos y tres heridos en un tiroteo en el estacionamiento de un supermercado en Texas

Los Ángeles (EE.UU.), 5 may (EFE).- Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este martes en el estacionamiento de un supermercado coreano entre personas que mantenían relaciones comerciales, en una comunidad cercana a Dallas (Texas).

El supuesto autor de los disparos, Seung Han Ho, de 69 años, huyó del lugar del incidente y fue localizado y detenido a pocas cuadras en la zona de 'Koreatown' de la ciudad de Carrollton.

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Dos de las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar del tiroteo y los otros tres heridos fueron llevados al hospital y se encuentran en condición estable, según dijo la policía a NBC.

El tiroteo ocurrió en el estacionamiento de un popular supermercado coreano con franquicias en todo EE.UU.

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La Policía de Carrollton continúa investigando el móvil del tiroteo, pero ha señalado que las víctimas y el agresor se conocían entre sí y mantenían una relación comercial.

Aunque se acordonó la escena del crimen, las autoridades informaron que no existe ninguna amenaza inminente para la ciudadanía en general.

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La policía descartó que fuera un crimen de odio.

Las víctimas aún no han sido identificadas públicamente, aunque la policía confirmó que todas eran adultas. EFE

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