El Salvador posee 7.643 bitcoines en su reserva tras comprar 1.633 monedas en 2025 y 2026

San Salvador, 5 may (EFE).- El Gobierno de El Salvador posee, hasta este martes, 7.643 bitcoines en su llamada reserva estratégica, tras la compra de aproximadamente 1.633 monedas digitales de este criptoactivo entre enero de 2025 y abril de 2026, con lo que la inversión económica del proyecto asciende a más de 622,3 millones de dólares, según registros oficiales.

De acuerdo con los datos alojados en el portal bitcoin.gob.sv/es, la compra de bitcóin ha continuado en los primeros cuatro días de mayo de este año, con la adquisición diaria de una moneda, a pesar del rechazo de un 90 % de la población al uso cotidiano de la criptomoneda.

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El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Bukele.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), ente financiero con el que el Gobierno llegó en 2024 a un acuerdo económico -que aún no se ha materializado- limitó el uso y la compra de bitcóin, y el Congreso salvadoreño eliminó la obligación de aceptar la moneda digital y suprimió el papel estatal en su uso.

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Por el momento, se desconoce si la reserva de este activo digital será utilizada por el Ejecutivo de Bukele para financiar un proyecto específico a corto o a mediano plazo.

La incorporación del bitcóin en la economía salvadoreña ha permitido la utilización de carteras de criptomonedas para el envío a El Salvador, desde el exterior, de remesas.

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El acumulado de remesas recibidas mediante carteras de criptomonedas en El Salvador durante el primer trimestre del 2026 creció un 49,7 %, en comparación con el mismo lapso del año anterior, con 17,38 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Las cifras de la entidad financiera muestran que el monto de remesas recibidas en los primeros tres meses de 2026 es superior en 5,77 millones de dólares a lo registrado el primer trimestre de 2025, cuando llegaron a 11,61 millones.

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En 2025, el acumulado de los 12 meses de las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas en El Salvador cayó un 32,5 %, llegando a 57,67 millones de dólares, 27,83 millones de dólares menos a los 85,5 millones registrados en 2024.EFE