Agencias

SEMG y CEAFA trabajarán para impulsar la atención e investigación en Alzheimer y otras demencias desde Atención Primaria

Guardar

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Fundación de la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (CEAFA) han suscrito un convenio marco de colaboración para impulsar estrategias conjuntas que refuercen la información, formación e investigación relacionadas con el Alzheimer y otras demencias desde la Atención Primaria (AP).

El acuerdo ha sido firmado por la presidenta de la SEMG, Pilar Rodríguez Ledo, y la presidenta de CEAFA Fundación, María Dolores Almagro Cabrera, quienes han destacado la importancia de fortalecer la cooperación institucional para dar respuesta a uno de los principales retos sociosanitarios actuales.

Según ha detallado la SEMG, el convenio facilitará el diseño y desarrollo de acciones conjuntas de información a profesionales sanitarios y población. También impulsará programas formativos especializados y la promoción de proyectos de investigación en detección precoz, seguimiento clínico y atención integral.

De este modo, las entidades buscan otorgar mayor protagonismo a la Atención Primaria como uno de los ejes fundamentales en el abordaje integral de las demencias, con el fin de mejorar la atención de los pacientes y sus familias.

La presidenta de la SEMG, Pilar Rodríguez Ledo, ha destacado que la creciente prevalencia y el impacto que generan el Alzheimer y otras demencias llevan a considerarlas como "uno de los grandes desafíos sociosanitarios". Frente a ellas, la AP juega un "papel esencial", desde la detección precoz y el acompañamiento en el diagnóstico hasta el seguimiento clínico continuado y el apoyo a los cuidadores.

En este sentido, ha puesto en valor la colaboración con CEAFA Fundación, que permitirá avanzar hacia "una respuesta coordinada, humanizada y centrada en la persona, que garantice calidad, equidad y dignidad en la atención a quienes conviven con estas patologías".

En la misma línea, la presidenta de CEAFA Fundación, Mariló Almagro, ha subrayado el impacto positivo que tendrá la alianza en la atención de los pacientes, teniendo en cuenta que la Atención Primaria "no es solo la puerta de entrada al sistema, sino el eje central en torno a la persona".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Siria y facciones drusas de Sueida acometen un primer intercambio de unos 60 prisioneros tras combates de 2025

Siria y facciones drusas de

Lagarde advierte de que la ciudadanía percibe una inflación mayor que la que muestran los datos

Lagarde advierte de que la

La Seguridad Social incorpora 11 nueva patologías que permitirán adelantar la jubilación a los 56 años por discapacidad

La Seguridad Social incorpora 11

Nothing lanzará el 5 de marzo los auriculares Headphone (a), con la mayor autonomía de batería en un producto de audio

Nothing lanzará el 5 de

El Vaticano y el Congreso acuerdan que el Papa intervenga ante las Cortes el 8 de junio, dentro de su visita a España

El Vaticano y el Congreso