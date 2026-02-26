Matthäus apoya que el Mundial lo disputen 48 selecciones: "Es un regalo para muchos países"

Países como Uzbekistán y Jordania se preparan para participar por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA, una posibilidad que, según el exfutbolista alemán Lothar Matthäus, representa una oportunidad inédita para numerosas naciones de vivir la competición en primera persona. El medio FIFA recogió las declaraciones de Matthäus en las que califica la expansión del torneo a 48 selecciones como “un regalo para muchos países”, aludiendo a la relevancia de abrir las puertas del evento más seguido del fútbol mundial a equipos que históricamente solo lo observaban a la distancia.

De acuerdo con FIFA, Matthäus expresó su entusiasmo ante el nuevo formato, que a partir de este verano incluirá el máximo número de equipos en la historia del Mundial. El evento se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El exfutbolista, que fue campeón del mundo con Alemania en 1990 y cuenta con una destacada carrera internacional, manifestó su satisfacción ante la medida, considerando que no resulta excesivo un torneo con 48 naciones participantes y resaltando el continuo desarrollo tanto en el fútbol como en el contexto global.

Durante una entrevista concedida con motivo del décimo aniversario de la presidencia de Gianni Infantino al frente de la FIFA, Matthäus subrayó que la pasión que puede suscitar el campeonato entre aficionados y debutantes será significativa. Señaló que la inclusión de selecciones que nunca antes habían llegado a la fase final permitirá que equipos como Uzbekistán o Jordania dejen de ser solo espectadores televisivos y formen parte activa de la competencia.

Tal como publicó FIFA, Matthäus enfatizó que la naturaleza dinámica del fútbol exige adaptaciones y que la ampliación responde a la realidad actual del deporte. El exjugador, de 64 años, destacó la importancia de que nuevas federaciones nacionales participen directamente en el escenario más grande, favoreciendo la difusión del fútbol y el intercambio entre distintas culturas deportivas.

La decisión de incrementar el número de competidores en el Mundial ha generado debate en distintos ámbitos futbolísticos, pero, según declaró Matthäus al medio FIFA, el impacto en términos de entusiasmo, inclusión y desarrollo será importante para muchos territorios que aspiraban al sueño mundialista desde hace décadas. El certamen, que por primera vez abarca una estructura tan amplia y múltiple sede, dará cabida al estreno de selecciones de geografías diversas, cambiando el panorama competitivo y el acceso al principal torneo de selecciones.

El testimonio de Matthäus refuerza los argumentos de los organizadores sobre la naturaleza integradora de la expansión. Según detalló el medio FIFA, la presencia de debutantes representará un cambio relevante en la historia del fútbol internacional y ofrecerá a estos equipos y a sus aficionados la experiencia de competir y convivir en el principal certamen futbolístico. Además, el exjugador sugirió que la medida contribuirá a fortalecer el crecimiento del deporte en naciones emergentes, que ahora tendrán la oportunidad de acceder a la escena global en igualdad de condiciones.

Las palabras de Matthäus recogidas por FIFA ponen en perspectiva no solo el significado deportivo del nuevo formato, sino también la dimensión social y cultural que implica la apertura del Mundial a más selecciones. Esta edición marca un punto de inflexión en la historia del torneo y redefine la manera en la que países tradicionalmente al margen pueden aspirar a integrarse plenamente dentro del mayor escenario futbolístico internacional.