La Cámara de Diputados brasileña da luz verde al acuerdo entre la UE y Mercosur

A raíz de la aprobación por parte de la representación brasileña en el Parlamento del Mercosur, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano cobró impulso en la Cámara de Diputados de Brasil, que aprobó el proyecto el miércoles y lo remitió al Senado para su análisis. De acuerdo con la Agencia Brasil de noticias, esta decisión se produce mientras los Congresos de los demás países socios del Mercosur —Uruguay, Paraguay y Argentina— no han completado aún el proceso de ratificación del tratado.

Tal como publicó Agencia Brasil, la iniciativa contó con el apoyo mayoritario en la Cámara de Diputados, donde solo la alianza PSOL-REDE, conformada por 15 parlamentarios de un total de 513, votó en contra. El acuerdo establece una zona de libre comercio que abarca a más de 720 millones de personas y prevé una reducción arancelaria progresiva. El bloque sudamericano, Mercosur, disminuye en un 91% los aranceles sobre productos provenientes de la Unión Europea durante un plazo de quince años, mientras que Bruselas rebajará en un 95% los gravámenes a las importaciones del Mercosur en un periodo de doce años.

Según consignó Agencia Brasil, este avance legislativo ocurre en paralelo a la discusión sobre un decreto relativo a salvaguardias, mecanismo central en el acuerdo que contempla medidas para proteger la producción nacional en ambos bloques. Las salvaguardias pueden ser empleadas ante aumentos inesperados y significativos en las importaciones, o en respuesta a sanciones impuestas por organismos europeos sobre exportaciones sudamericanas. Entre las herramientas previstas figuran la imposición de cuotas de importación, la suspensión temporal de la reducción de aranceles y el restablecimiento de los gravámenes originales antes de la entrada en vigor del tratado.

El debate sobre las salvaguardias adquirió mayor relevancia tras la decisión de la Eurocámara, que a finales de 2025 aprobó una normativa más estricta para las importaciones agrícolas relacionadas con el acuerdo UE-Mercosur. La eventual aplicación de estas normas responde al interés de mitigar posibles daños significativos para los productores agrícolas europeos, según reportó Agencia Brasil.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio oficial, el vicepresidente de Brasil y titular del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, indicó que “siempre existe preocupación en algunos sectores”. Por tal motivo, especificó que fue presentada la propuesta de decreto sobre salvaguardias, la cual está destinada a revisión por los ministerios competentes. El texto será remitido a la Casa Civil, el órgano que realiza el análisis jurídico previo a su publicación. Este proceso podrá incluir consultas con otras carteras, como el Ministerio de Hacienda, antes de enviar la versión final al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para su firma.

Mientras tanto, el Senado brasileño deberá deliberar sobre la ratificación definitiva del acuerdo, en una etapa que marca el impacto que tendrán las decisiones adoptadas tanto por instancias legislativas brasileñas como por el Ejecutivo. Según detalló Agencia Brasil, la ratificación y la reglamentación de las salvaguardias constituyen pasos cruciales para la entrada en vigencia de los compromisos asumidos con la Unión Europea. El resultado del proceso parlamentario en Brasil podría influir en la dinámica de ratificación del tratado en otros países sudamericanos, que mantienen pendiente la aprobación legislativa del acuerdo comercial y de los mecanismos de protección asociados a la producción nacional frente al nuevo escenario comercial.