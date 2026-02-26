Agencias

La Cámara de Diputados brasileña da luz verde al acuerdo entre la UE y Mercosur

Tras la decisión parlamentaria, el pacto comercial que involucra a Europa y Sudamérica avanza hacia el Senado brasileño, mientras persisten inquietudes sobre las protecciones a la producción nacional y el impacto de las futuras normas agrícolas europeas

Guardar

A raíz de la aprobación por parte de la representación brasileña en el Parlamento del Mercosur, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano cobró impulso en la Cámara de Diputados de Brasil, que aprobó el proyecto el miércoles y lo remitió al Senado para su análisis. De acuerdo con la Agencia Brasil de noticias, esta decisión se produce mientras los Congresos de los demás países socios del Mercosur —Uruguay, Paraguay y Argentina— no han completado aún el proceso de ratificación del tratado.

Tal como publicó Agencia Brasil, la iniciativa contó con el apoyo mayoritario en la Cámara de Diputados, donde solo la alianza PSOL-REDE, conformada por 15 parlamentarios de un total de 513, votó en contra. El acuerdo establece una zona de libre comercio que abarca a más de 720 millones de personas y prevé una reducción arancelaria progresiva. El bloque sudamericano, Mercosur, disminuye en un 91% los aranceles sobre productos provenientes de la Unión Europea durante un plazo de quince años, mientras que Bruselas rebajará en un 95% los gravámenes a las importaciones del Mercosur en un periodo de doce años.

Según consignó Agencia Brasil, este avance legislativo ocurre en paralelo a la discusión sobre un decreto relativo a salvaguardias, mecanismo central en el acuerdo que contempla medidas para proteger la producción nacional en ambos bloques. Las salvaguardias pueden ser empleadas ante aumentos inesperados y significativos en las importaciones, o en respuesta a sanciones impuestas por organismos europeos sobre exportaciones sudamericanas. Entre las herramientas previstas figuran la imposición de cuotas de importación, la suspensión temporal de la reducción de aranceles y el restablecimiento de los gravámenes originales antes de la entrada en vigor del tratado.

El debate sobre las salvaguardias adquirió mayor relevancia tras la decisión de la Eurocámara, que a finales de 2025 aprobó una normativa más estricta para las importaciones agrícolas relacionadas con el acuerdo UE-Mercosur. La eventual aplicación de estas normas responde al interés de mitigar posibles daños significativos para los productores agrícolas europeos, según reportó Agencia Brasil.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio oficial, el vicepresidente de Brasil y titular del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, indicó que “siempre existe preocupación en algunos sectores”. Por tal motivo, especificó que fue presentada la propuesta de decreto sobre salvaguardias, la cual está destinada a revisión por los ministerios competentes. El texto será remitido a la Casa Civil, el órgano que realiza el análisis jurídico previo a su publicación. Este proceso podrá incluir consultas con otras carteras, como el Ministerio de Hacienda, antes de enviar la versión final al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para su firma.

Mientras tanto, el Senado brasileño deberá deliberar sobre la ratificación definitiva del acuerdo, en una etapa que marca el impacto que tendrán las decisiones adoptadas tanto por instancias legislativas brasileñas como por el Ejecutivo. Según detalló Agencia Brasil, la ratificación y la reglamentación de las salvaguardias constituyen pasos cruciales para la entrada en vigencia de los compromisos asumidos con la Unión Europea. El resultado del proceso parlamentario en Brasil podría influir en la dinámica de ratificación del tratado en otros países sudamericanos, que mantienen pendiente la aprobación legislativa del acuerdo comercial y de los mecanismos de protección asociados a la producción nacional frente al nuevo escenario comercial.

Temas Relacionados

Acuerdo Mercosur UECámara de Diputados de BrasilUnión EuropeaMercosurBrasilBruselasLibre comercioSalvaguardiasGeraldo AlckminLuiz Inácio Lula da SilvaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Cuba anuncia la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense

Las autoridades de la isla reportaron que tras un enfrentamiento armado con Guardafronteras cerca de Villa Clara, varias personas resultaron heridas y un comandante cubano sufrió lesiones, mientras desde Florida exigen esclarecer las circunstancias del incidente

Cuba anuncia la muerte de

Dimiten el fiscal general y el Defensor del Pueblo de Venezuela

El jefe del Ministerio Público y el titular de la Defensoría presentaron su renuncia ante el Parlamento, que designó reemplazos provisionales entre convulsión política y cuestionamientos internacionales, horas después de la aprobación de una ley de amnistía clave

Dimiten el fiscal general y

(Crónica) El PSG sufre para avanzar a octavos y el Galatasaray remata con prórroga a la Juventus

El conjunto parisino consiguió la clasificación gracias al resultado global, mientras los turcos resistieron hasta el tiempo extra frente al club italiano, que forzó la definición con goles en la segunda mitad y la prórroga

(Crónica) El PSG sufre para

Luis Enrique: "El Barça se convierte en un clásico, y Guardiola con el Real Madrid"

El estratega del PSG, al analizar el próximo sorteo de la Champions, destacó la dificultad de los posibles rivales y aseguró que afrontar un cruce frente al club azulgrana tendría un significado emocional único por su historia personal

Luis Enrique: "El Barça se

Thibaut Courtois: "Me alegra que 'Vini' siga bailando porque significa que mete goles"

Tras el triunfo ante el Benfica en la Liga de Campeones, el guardameta del club blanco elogió la capacidad de Vinícius Jr. para marcar en partidos decisivos y analizó aspectos tácticos clave de la victoria madridista según declaró a Movistar Plus+

Thibaut Courtois: "Me alegra que