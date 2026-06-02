Wembanyama: "Debemos aterrizar y darnos cuenta de que aún nos queda lo más difícil"

Washington, 2 jun (EFE).- El pívot francés Victor Wembanyama dijo este martes que los San Antonio Spurs aún deben "aterrizar" tras conquistar el Oeste, ya que les espera "lo más difícil": unas Finales de la NBA contra los New York Knicks que arrancan mañana.

"La emoción fue algo que no sentía desde hace mucho tiempo, ni siquiera sé desde cuando", confesó Wembanyama al recordar la victorias sobre los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones, en las finales del Oeste.

El francés, elegido mejor jugador de las finales del Oeste, rompió a llorar abrazado a sus compañeros.

"Volver a bajar después de esto es un reto", dijo Wembanyama en una rueda de prensa en la previa del inicio de las Finales. "No hemos terminado nada todavía, tenemos que aterrizar y darnos cuenta de que aún no hemos hecho lo más difícil", añadió.

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"Nuestro trabajo está lejos de acabarse. Así que tenemos unas… no sé, ¿qué hora es?, unas treinta y pico horas para reenfocarnos", insistió.

Wembanyama se convirtió en el jugador más joven desde Tom Heinsohn de los Boston Celtics en 1957, en liderar a su equipo en anotación en el camino hacia las Finales de la NBA. El francés ha promediado 23,2 puntos, 10,8 rebotes y 3,5 tapones por partido en 'playoff'.

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