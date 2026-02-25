María Zurita desvela cómo se encuentran los Gemeliers tras su brutal agresión

La preocupación por la salud y el estado anímico de los Gemeliers tras la agresión sufrida en la noche de su cumpleaños ha prevalecido entre compañeros y figuras cercanas, quienes siguen de cerca la evolución de los hermanos después de haber sido atacados con gas pimienta, lo que ha dejado como secuelas persistentes síntomas como vómitos y mareos. De acuerdo con el medio que difundió esta información, María Zurita compartió detalles relevantes sobre la situación de Jesús y Daniel Oviedo, resaltando que ambos se encuentran aún “en shock”.

Tal como publicó el medio citado, María Zurita, sobrina de don Juan Carlos, participó en Madrid en un homenaje a la Princesa Irene de Grecia, fallecida el 15 de enero, acto celebrado en la Catedral Ortodoxa de San Andrés y San Demetrio. Asistió acompañada de su padre, Carlos Zurita, mientras permaneció sin explicar la ausencia de su madre, la infanta Margarita, pese a la importancia de la fecha para la familia real española. Durante ese evento, la atención de los medios se dirigió a la opinión de María Zurita respecto a la agresión a los participantes de ‘Decomasters’, programa televisivo del cual forman parte los Gemeliers.

Según consignó el medio, María Zurita manifestó que el contacto que ha mantenido con los hermanos Oviedo desde la agresión ha sido a través del chat del programa ‘Decomasters’. Explicó: “He hablado poco con ellos, lo que han contado los pobres en el chat que tenemos de ‘Decomasters’... están todavía en shock los pobres”. También indicó que aunque no ha conseguido hablar directamente con ellos, sí se comunicó por escrito esa misma mañana y consideró que siguen afectados emocionalmente por lo ocurrido.

El medio detalló que la agresión, sufrida la misma noche en la que los hermanos Oviedo celebraban su cumpleaños, consistió en el uso de gas pimienta dirigido a sus rostros, hecho que detonó secuelas físicas inmediatas y persistentes, como episodios de vómitos y sensaciones de mareo. María Zurita subrayó el impacto psicológico de la experiencia, indicando la conmoción que aún pesa sobre ellos, y resaltó la muestra de apoyo y preocupación que han recibido tanto del entorno de ‘Decomasters’ como de colegas del medio televisivo.

En el mismo contexto del acto conmemorativo, la sobrina del rey Juan Carlos abordó cuestiones relacionadas con la familia real. Respondió a la pregunta sobre una eventual participación de don Juan Carlos en las regatas de Sanxenxo, confirmando que regresará próximamente a España, lo que niega los recientes rumores acerca de un empeoramiento en su estado de salud. María Zurita declaró que desconoce si podrá acompañar a su madre en un eventual viaje a Galicia para ver al emérito, señalando en sus palabras: “no lo sé, de verdad”.

De acuerdo a la información publicada, la presencia mediática de María Zurita estuvo marcada tanto por su apoyo a la reina emérita Sofía como por la situación de los Gemeliers, generando inquietud y solidaridad entre colaboradores y seguidores del mundo televisivo. La acogida a la memoria de la Princesa Irene reunió a distintas figuras destacadas, aunque la ausencia de la infanta Margarita no fue aclarada en ningún momento de la jornada.

El seguimiento al estado de salud de los Gemeliers tras el incidente refiere, según el mismo medio, a una preocupación permanente por la evolución de los síntomas y la capacidad de los hermanos para reincorporarse a sus actividades profesionales. El entorno de ‘Decomasters’ permanece atento, compartiendo información sobre su estado a través de canales internos de comunicación y expresando muestras de respaldo ante el episodio sufrido por los artistas.