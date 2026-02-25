La Reina Letizia estiliza su figura con un binomio 'working girl' infalible: pantalón de talle alto y blusa romántica

La audiencia celebrada en el Palacio de La Zarzuela congregó a una representación del Consejo Español del Cerebro en reconocimiento al trabajo realizado en favor de la salud cerebral. La Reina Letizia, en el marco de su respaldo a estas iniciativas, destacó nuevamente por su elección de vestuario al optar por un conjunto de pantalón de talle alto y blusa blanca, consolidando su imagen asociada a la moda y la sobriedad. Según publicó el medio fuente, la monarca recurrió a un diseño de Hugo Boss ya estrenado en otoño de 2023, en color verde intenso y corte que enfatiza la figura, en una jornada que coincide con el ascenso de las temperaturas tras varias semanas con temporales y borrascas en diversas regiones del país.

Tal como consignó la fuente, la agenda de la Reina Letizia incluyó esta semana otros compromisos de carácter oficial. Tras su visita a Huesca, donde presidió la entrega del Premio "Creaempresa 2026" en la segunda etapa del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, la reina regresó a Madrid para la recepción en La Zarzuela. La cita de Huesca, en la que vistió un conjunto aguamarina con pantalones de cuadros verdes y azulados y jersey de cashmere verde agua, impidió la asistencia de la monarca al homenaje a Irene de Grecia.

En el encuentro con el Consejo Español del Cerebro, la Reina Letizia presentó un estilismo conocido como 'working girl', alineado con un ambiente laboral sofisticado. Eligió unos pantalones de talle muy alto, ceñidos a la cintura y de pernera ancha con bolsillos frontales, que producen un efecto óptico que alarga las piernas. Combinó esta prenda con un cinturón negro y una blusa blanca de aspecto romántico, que incluye detalles de jaretas en cuello, parte delantera y puños, junto con mangas abullonadas y botonadura ocultada con un elemento decorativo.

Para completar el atuendo, la Reina Letizia eligió unos botines negros de tacón bajo y cuadrado, además de unos pendientes de cerámica blanca en forma de lágrima con engarce dorado, que la fuente señala como una de sus novedades de accesorios en la jornada. El conjunto refuerza la vinculación que mantiene la monarca con diseñadores de prestigio y su apuesta por prendas atemporales, detalló el medio original.

El medio también reportó que la participación de la Reina Letizia en actos públicos continuará en la jornada, ya que se espera su presencia para una segunda audiencia en La Zarzuela, esta vez junto al Rey Felipe VI. La cita está prevista con el Equipo Olímpico Español que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. En esta ocasión, estarán presentes atletas premiados como Oriol Cardona, quien consiguió la medalla de oro en la prueba de esprint masculino de esquí de montaña, logrando así el primer título olímpico de invierno desde 1972 para España, y Ana Alonso, quien obtuvo el bronce en la misma disciplina en su versión femenina, además de una medalla de bronce en relevo mixto por equipos.

La cobertura de estos dos actos de la Casa Real refleja el equilibrio que la Reina Letizia mantiene entre el impulso a las causas sociales, en este caso la investigación y promoción de la salud cerebral, y la agenda institucional ligada al deporte español de alto nivel. El medio fuente detalla que su elección de vestuario no pasa inadvertida, pues asienta una imagen de modernidad y distinción que acompaña su labor pública.

En los últimos eventos, el papel de la Reina Letizia ha quedado reforzado tanto por su implicación con cuestiones de innovación, talento y salud, como por la cuidadosa puesta en escena que caracteriza cada una de sus intervenciones. Las prendas seleccionadas en sus compromisos se han señalado como ejemplos de comodidad, sencillez y elegancia, aspectos destacados por los especialistas en moda que siguen sus apariciones oficiales, según confirmó la fuente.

Las audiencias celebradas en el Palacio de La Zarzuela este miércoles integran distintos sectores de la sociedad española, mostrando el interés de la Casa Real en fomentar tanto el desarrollo científico como el reconocimiento deportivo. Los detalles del programa institucional, según consignó el medio fuente, ilustran la diversidad de funciones que la agenda de la Reina Letizia abarca en tan solo una jornada de trabajo, consolidando su imagen ante la opinión pública en diferentes ámbitos de actuación.