Un gran incendio quema una fábrica de plásticos en el centro de Italia

Roma, 8 jun (EFE).- Un incendio en una empresa de transformación de materiales plásticos en la provincia de Pisa (centro de Italia) ha obligado este lunes a evacuar las fábricas de un polígono industrial y varias escuelas de la zona por una densa nube de humo negro visible a decenas de kilómetros.

El fuego, de cuya causa no se ha informado por el momento, se inició esta mañana en una nave industrial situada en el municipio de Vicopisano y las autoridades han confirmado que, por el momento, no hay heridos.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre las 9:20 hora local (7:20 GMT) y, desde entonces, el cuerpo de bomberos lleva más de siete horas trabajando sobre el terreno en unas labores de extinción que aún continúan.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado equipos de emergencias procedentes de Florencia, Prato, Massa Carrara, Lucca, Livorno y Pistoia, que operan con autobombas, un camión cisterna de 10.000 litros, un vehículo aeroportuario y un robot especializado en la extinción de incendios.

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La magnitud del incendio y el riesgo asociado a la combustión de materiales plásticos llevaron a los ayuntamientos de Pisa, Cascina, Vicopisano, Calci y San Giuliano Terme a adoptar medidas preventivas.

Las autoridades recomendaron a la población permanecer en interiores, mantener cerradas puertas y ventanas y desconectar los sistemas de ventilación y aire acondicionado para evitar la entrada de aire contaminado.

Asimismo, la ordenanza estipula la suspensión de todas las actividades laborales, deportivas y recreativas al aire libre.

Por último, el protocolo de seguridad recomienda lavar con abundante agua corriente cualquier fruta o verdura cultivada en la zona antes de su consumo, así como mantener a los animales de compañía y de corral en espacios cerrados para proteger sus piensos y agua de la caída de cenizas y humo. EFE

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