Diplomáticos destacan en Uruguay su honor y orgullo por organizar el Mundial 2026

Montevideo, 8 jun (EFE).- Diplomáticos de Estados Unidos, México y Canadá emplazados en Uruguay destacaron este lunes su honor y orgullo por ser los anfitriones del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio y será el primero en la historia organizado por tres países.

El embajador estadounidense Lou Rinaldi, la embajadora de Canadá Carmen Sorger y el encargado de negocios de la Embajada de México Andrés Ruiz participaron de un encuentro organizado por la Cancillería uruguaya para presentar la Copa del Mundo.

"Para Estados Unidos es un honor ser uno de los anfitriones de este Mundial", dijo Rinaldi, quien agregó que este es un evento "que despierta pasión y entusiasmo en el mundo entero".

"Será la primera vez que tres países compartan la organización de la Copa del Mundo, un hecho histórico que permitirá recibir a millones de visitantes de todos los rincones del planeta", añadió.

Remarcó la importancia que tiene el fútbol para Uruguay y dijo que pocos países tienen "una historia tan rica y tan profunda" con ese deporte.

"Uruguay no solamente fue sede del primer Mundial de la FIFA en 1930, sino que también ha dejado su huella en la historia del fútbol mundial", concluyó Rinaldi, al tiempo que señaló que a Estados Unidos le entusiasma el hecho de recibir a miles de uruguayos que acompañarán a la Celeste.

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Sorger dijo que Canadá está orgulloso de ser anfitrión junto con Estados Unidos y México, y alentó a quienes lleguen al país a conocer su diversidad geográfica y cultural.

También señaló que la Copa del Mundo es "un ejemplo" de cooperación, amistad y prosperidad y recordó que su país está trabajando con el Mercosur para lograr un acuerdo comercial.

De igual forma, Ruiz puntualizó que el Mundial es "un buen momento" para hablar de los acuerdos de asociación existentes.

"El tratado de libre comercio que tenemos es el único que tiene Uruguay con un país de América del Norte y que tiene México con un país del Mercosur", recordó.

Finalmente, celebró que la Celeste haya elegido la Riviera Maya para concentrarse durante la Copa del Mundo, destino al que unos 50.000 uruguayos viajan cada año.

"Van a estar en casa. Los mexicanos queremos muchísimo a Uruguay y seguro van a encontrar muchos brazos abiertos", concluyó. EFE

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