Cristina Piaget responde emocionada a la 'declaración de amor' de Carlos Lozano: "Dependería un poco de él"

En su aparición más reciente, Cristina Piaget abordó la posibilidad de dar un nuevo paso en su vínculo con Carlos Lozano, dejando claro que cualquier evolución dependería del propio presentador y de la capacidad de ambos para reconstruir la confianza en un entorno privado. Según publicó el medio Mediaset, la modelo, visiblemente emocionada, consideró que solo estaría dispuesta a iniciar una nueva etapa sentimental si ambas partes pueden distanciarse del entorno del reality y avanzar de forma pausada, lejos de las cámaras y la atención mediática.

Tal como consignó Mediaset, el reencuentro entre Cristina Piaget y Carlos Lozano se produjo en la casa de Tres Cantos, donde la modelo volvió tras su expulsión para resolver asuntos pendientes. Este encuentro incluyó un intenso cara a cara marcado por la tensión, en el que ambos estuvieron cerca de besarse y manifestaron la posibilidad de explorar sus sentimientos mutuos al concluir el programa televisivo. Carlos Lozano, abriendo su corazón ante las cámaras, dirigió un mensaje dirigido a Cristina: “Ayer estabas súper hermosa, y no es por nada, pero hacemos buena pareja. Nos vamos a ir a comer, quedamos para ir a bailar y después... lo que surja. Te voy a encerrar en la habitación y ya verás. Nos damos un beso o dos... Que te quiero mucho, tía. Te quiero”.

De acuerdo con lo relatado por Mediaset, la respuesta de Cristina Piaget llegó en directo, en el plató, entre los aplausos del público y con una notoria emoción. Ante la pregunta del presentador Jorge Javier Vázquez sobre si Carlos Lozano podría tener un lugar en su vida, Cristina respondió: "Dependería un poco de él". Añadió que está abierta a recibir una invitación auténtica hacia una relación que pueda consolidarse, pero subrayó que todo debería ocurrir en un contexto diferente, lejos de la exposición pública.

La modelo, según señaló Mediaset, enfatizó la importancia de vivir ese posible vínculo fuera del entorno del programa y sin la presión de las cámaras: “Necesitamos otro contexto, otro espacio en el que pueda fluir algo más, un espacio que no sea un concurso”. Cristina Piaget admitió que le gustaría que Carlos Lozano confirmara sus palabras en un espacio más íntimo, recalcando que su preferencia es que ese tipo de declaraciones se den en persona y sin intermediarios.

Durante el intercambio en el plató, Cristina dejó ver un enfoque cauteloso respecto a nuevas relaciones, explicando que con la madurez y las experiencias difíciles del pasado, prefiere que los avances sentimentales se produzcan con calma y construyendo confianza poco a poco, evitando ilusiones precipitadas que puedan terminar en desilusiones.

Mediaset reportó que en el emotivo momento, tanto el público como los protagonistas dejaron abierta la posibilidad a un futuro compartido, siempre y cuando se produzca en otras circunstancias y bajo otras dinámicas, alejados de la dinámica televisiva. La expresión de sentimientos por parte de Carlos Lozano y la reacción reservada pero receptiva de Cristina Piaget marcaron este episodio como uno de los más destacados del programa, mostrando el impacto que las relaciones personales pueden tener en el marco de realities televisivos y el interés que estos generan tanto entre los participantes como entre la audiencia.