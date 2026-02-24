Agencias

Yolanda Díaz replica a Julio Iglesias que, aunque la demande, no dejará de señalar a quien vulnere derechos laborales

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha replicado este martes al cantante Julio Iglesias que una demanda no hará que deje de señalar a quien cree que vulnere la "integridad" y "los derechos" de las trabajadoras.

De esta forma reaccionaba Díaz a la demanda que ha interpuesto Iglesias contra ella por acusarle de someter a sus trabajadoras a "abusos sexuales" y de tenerlas en una "situación de esclavitud". El cantante ha advertido de que si la ministra no retira esas afirmaciones, se querellará contra ella.

"Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos", ha escrito Díaz en un mensaje en su cuenta de Bluesky, recogido por Europa Press.

Según ha adelantado 'Okdiario' y se desprende del escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado José Antonio Choclán insta a Díaz a "rectificar públicamente" el mensaje que publicó en su cuenta en la red social Bluesky. También pide a la vicepresidenta que indemnice a Iglesias "en la cantidad que se establezca en función del grave daño social producido" por su "comportamiento injurioso y calumnioso".

