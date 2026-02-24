Rusia acusa a París y Londres de "trabajar activamente" para entregar a Ucrania "una bomba nuclear o sucia"

Según información destacada por el Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia (SVR), el gobierno de Alemania ha optado por no colaborar en la supuesta transferencia de tecnología nuclear o armamento equivalente a Ucrania. Esta decisión ocurre en contraste con las acciones atribuidas a Francia y Reino Unido, países a los que el SVR señala por presuntamente participar en el suministro encubierto de elementos tecnológicos y equipos en esa materia. Rusia advierte sobre el potencial impacto global de tales movimientos, ya que, a juicio del SVR, propician riesgos para la seguridad internacional y contravienen tratados internacionales fundamentales. El SVR afirmó que la supuesta implicación de franceses y británicos constituiría, según su visión, una violación significativa al Derecho Internacional y, particularmente, al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

De acuerdo con lo reportado por la agencia Europa Press, Moscú sostiene que estas acciones por parte de Londres y París buscan modificar el equilibrio en las eventuales conversaciones de paz, beneficiando a Ucrania mediante el uso de una llamada "arma maravillosa" o "Wunderwaffe", término que recuerda al armamento avanzado impulsado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Según el comunicado divulgado por el SVR, tanto franceses como británicos estiman inviable alcanzar su objetivo de una victoria ucraniana en el contexto actual, pero estarían, según la misma fuente, preparados para intensificar su apoyo militar con medios considerados críticos y no convencionales.

El texto del SVR, citado este martes por medios internacionales, precisa que tanto Francia como Reino Unido "trabajan activamente para entregar a Kiev estas armas y sistemas de lanzamiento". También se afirma que el intercambio incluiría componentes y tecnología europea en la elaboración o suministro de dispositivos nucleares o de material radiactivo potencialmente utilizable. Se menciona la cabeza nuclear francesa TN75 y el misil balístico M51.1 lanzado desde submarinos como posibles ejemplos de este material, según detalló el comunicado al que tuvo acceso Europa Press.

En el comunicado, el SVR alega que existe un esfuerzo por parte de París y Londres para ocultar la verdadera fuente de las capacidades militares ucranianas, de tal forma que parezca el resultado de desarrollo nacional en vez de una transferencia desde Europa Occidental. El texto subraya que ambos gobiernos serían conscientes de que la puesta en práctica de estos planes podría salir a la luz, dado el número de funcionarios "sensibles" en los ámbitos político, militar y diplomático en ambos países, según advirtió el propio SVR.

El documento difundido por la inteligencia rusa enfatiza que, en opinión de ese organismo, “las élites británicas y francesas no están preparadas para aceptar una derrota” en Ucrania y por ello buscarían modificar el balance bélico recurriendo a suministrar armamento letal avanzado. Según el SVR, las acciones planificadas constituyen una respuesta al hecho de que “la situación actual en Ucrania no permite lograr su muy deseada victoria sobre Rusia”.

Europa Press destacó que el SVR calificó los planes de transferir tecnología nuclear como opciones “extremadamente peligrosas”, sugiriendo que las consecuencias podrían afectar la estabilidad internacional. El comunicado agrega que el SVR observa una intención de los gobiernos de Francia y Reino Unido de evitar cualquier responsabilidad formal por una posible proliferación nuclear, subrayando la expectativa de que “todo aquello que es secreto saldrá a la luz, de forma inevitable”.

En cuanto al papel de Alemania, la inteligencia exterior rusa remarcó que Berlín habría declinado participar en cualquier iniciativa de este tipo, lo que representa un contraste significativo respecto a la postura atribuida a las autoridades francesas y británicas. Para el SVR, esta negativa alemana se interpreta como una elección prudente ante lo que describe como una “peligrosa aventura”.

La difusión de estas acusaciones se produce en el contexto del cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania, según recordó Europa Press. La conmemoración de la fecha marca un trasfondo clave para la publicación del extenso comunicado, que busca alertar sobre el posible desarrollo de nuevos escenarios en el conflicto a partir del involucramiento occidental en materia de armamento estratégico.

El Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia cerró su declaración advirtiendo que la sola consideración de utilizar tecnologías relacionadas con armamento nuclear, o la complicidad en su transferencia, representa un peligro para la seguridad internacional que trasciende a la región ucraniana. Según publicó Europa Press basándose en el comunicado ruso, la preocupación principal radica en que este tipo de iniciativas podrían sentar precedentes y ampliar el riesgo de una escalada en el uso de armas de destrucción masiva en otros conflictos internacionales.