Mario Vaquerizo, durante su participación en el programa televisivo 'Y ahora Sonsoles', abordó de forma directa el reciente ataque que sufrieron Jesús y Daniel Oviedo, conocidos artísticamente como Gemeliers, a la salida de una discoteca de Madrid. En este contexto, Vaquerizo criticó las conductas de intolerancia y expresó su solidaridad con los hermanos afectados, al tiempo que defendió la tolerancia frente a la discriminación. Según reportó el medio, Vaquerizo se refirió al episodio ocurrido en la madrugada del sábado, cuando un grupo de jóvenes insultó a los Gemeliers utilizando expresiones homófobas antes de golpearlos y atacar también a sus parejas, además de lanzarles gas pimienta, lo que ocasionó que permanecieran 12 horas hospitalizados por intoxicación.

De acuerdo con la información publicada, Vaquerizo, al ser consultado sobre el ataque, se mostró sorprendido y recalcó que rechaza toda forma de violencia y de insulto. Adoptando una postura firme, el artista manifestó que "no hay que pegar y no hay que insultar a nadie. Aunque ser maricón no es un insulto. Quien lo vea como un insulto es su problema". Estas declaraciones forman parte de una intervención donde Vaquerizo amplió su opinión respecto a los prejuicios que habitualmente se asocian a orientaraciones sexuales y los cuestionamientos públicos que ha recibido sobre su propia relación personal.

El medio relató cómo Vaquerizo aprovechó la ocasión para contestar de manera frontal a quienes ponen en duda su vínculo sentimental con Alaska y especulan sobre su orientación sexual. En sus palabras, "prefiero que me llamen maricón a fascista, intolerante o maltratador. Yo no soy actor y mantener una obra de teatro durante 25 años — los que lleva de relación con la cantante — ni Lola Herrera en 'Cinco horas con Mario'". Así, el artista remarcó que no se siente afectado por los rumores y comentarios sobre su vida privada, enfocándose en el respeto a la diversidad y la convivencia.

Durante la entrevista citada por el medio, Vaquerizo contó que recibe comentarios similares habitualmente y que ha aprendido a ignorarlos. Recurrió al dicho popular "a palabras necias, oídos sordos" para señalar cómo afronta esta clase de ataques, y enfatizó que la violencia y la intolerancia no tienen cabida en la sociedad actual. En referencia a sus convicciones personales, expresó estar orgulloso de la "actitud maricona" que ha mantenido en su vida y reiteró el amor que siente por su esposa, Alaska.

En el espacio televisivo, el músico extendió un mensaje de apoyo a los Gemeliers y a sus familias, y les deseó mejoría tras la agresión sufrida. Para Vaquerizo, los ataques motivados por prejuicios evidencian, según sus palabras, la verdadera naturaleza de quienes los perpetran: "Ese tipo de acciones delatan lo que son esas personas que lo hacen. Pegar e insultar está pasado de moda y quien lo hace no habla mi idioma. Con lo cual, fuera desde aquí a los Gemeliers, que les vaya mejor y que a palabras necias oídos sordos".

Además, de acuerdo con lo consignado en el medio, Vaquerizo relató con humor que, pese a las habladurías que circulan desde hace años, no se ha visto afectado: "A mí me lo dicen todos los días, lo piensa todo el mundo, pero a mí plin, soy Carmina Ordoñez Dominguín", expresó durante la conversación televisiva. De este modo, el artista subrayó que la especulación y el rumor no forman parte de sus preocupaciones y reiteró la importancia de no dar espacio a actitudes discriminatorias.

La cobertura publicada detalla la reacción de Vaquerizo frente a la agresión en Madrid, que ha generado una ola de solidaridad dentro del mundo del espectáculo y de la opinión pública. El ataque, que incluyó insultos homófobos y violencia física, ha sido condenado por diversos sectores, y la intervención de Vaquerizo se suma a las voces que reclaman una sociedad más respetuosa y tolerante.

Educando a la audiencia sobre la gravedad de estos episodios, el programa televisivo y la cobertura del medio han proporcionado contexto sobre el impacto que tienen este tipo de agresiones. Así, plasman la preocupación de distintas figuras públicas ante el aumento de los discursos de odio y la necesidad de una respuesta social enfocada en el respeto, según los testimonios recogidos por el medio.

La respuesta de Vaquerizo, recogida por 'Y ahora Sonsoles' y reproducida en la cobertura del medio especializado, profundizó especialmente en la separación que para él existe entre las etiquetas impuestas por la sociedad y su propia identidad. El artista concluyó sus declaraciones pidiendo una actitud de indiferencia frente a los insultos, subrayando la tolerancia como valor esencial en la convivencia pública.