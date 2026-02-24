Agencias

Kuwait Petroleum Corporation negocia con BlackRock o Brookfield venderles una participación de 5.943 millones

Kuwait Petroleum Corporation (KPC) ha iniciado negociaciones preliminares con BlackRock, Brookfield Asset Management, EIG Partners y KKR para la venta de una participación de 7.000 millones de dólares (5.943 millones de euros) en su unidad de oleoductos.

Según un informe al que ha tenido acceso 'Investing', las chinas Silk Road Fund y China Merchants Capital (CMC), así como las firmas estadounidense I Squared Capital y la australiana Macquarie Infrastructure Partners también habrían expresado interés por participar del acuerdo.

La petrolera estatal pretende poner en circulación acciones por valor de 1.500 millones de dólares (1.273 millones de euros), mientras que el resto del monto se financiaría con deuda.

KPC está controlada actualmente al 100% por el Gobierno kuwaití y, a través de sus distintas filiales, se dedica a la extracción de petróleo, a su refino y a la colocación del hidrocarburo en los mercados internacionales.

En sus últimos resultados anuales, KPC informó de un beneficio neto de 1.360 millones de dinares kuwaitíes (3.763 millones de euros) y de unos ingresos de 30.060 millones de dinares kuwaitíes (83.168 millones de euros).

